AK Parti Milletvekili Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi

AK Parti Milletvekili Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e yanıt verdi

AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili sözlerine yanıt verdi. Kurum, Özel'in yaptığı konuşmayı manipülasyon, algı ve yalan olarak nitelendirdi. Ayrıca, maden kazasının yerel seçim sürecinde siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirtti ve ÇED kararının 21 kurum ve kuruluşun ortak görüşüyle alındığını vurguladı. Kurum, siyasetin millete hizmet aracı olduğunu ve haksız suçlamalarla yapılamayacağını ifade etti.

28.05.2024 21:39
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AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt verdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasını hatırlatarak, "'Teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekün kasıtlı ve hedef gösterici' siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır" dedi.

İliç'teki maden kazasının yerel seçim sürecinde kirli bir siyasete malzeme edildiğini ifade eden Kurum, "Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP'li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir" diye konuştu.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde söz konusu işletmeye verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nu dile getirdiklerini belirterek, "ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz" ifadelerini kullandı.

ÇED kararlarının bakanlık tarafından tek başına değerlendirme sonucu verilen kararlar olmadığını söyleyen Kurum, "ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter"

Kurum, siyasetin millete hizmet aracı olduğunu ve bu hizmetin yalanla, iftirayla ve haksız suçlamalarla yapılabilecek bir iş olmadığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel'i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş'ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel'in İliç'teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum. Biz dün nasıl milletimizin zor anında, yangında, depremde, selde ve her türlü afette vatandaşımızın yanında dimdik durduysak, yaşanan afetlerin sonrasında tüm süreçlerin takipçisi olduysak, bundan sonra da milletimizin yanında, her olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi - Son Dakika

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