AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Yılmaz Büyükerşen\'e suç duyurusunda bulunacak

Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya" sözlerinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Gökçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılmaz Büyükerşen'in köküne bakmak lazım. Demek ki dedeleri ya da onun büyük dedeleri, bizim memleketimizle pek alakalı olan kişiler değilmiş. İstanbul'u fetheden o büyük komutan, peygamber tarafından müjdelenmiş olan o komutan ve o ordular için 'Kız bulmak için onlar savaşa gider' ifadesini kullanmaya kalkıyor. Yavuz Sultan Selim, buralardan Mekke ve Medine'ye giderek oraları da fethetmiş ve topraklarımızı çok ciddi anlamda oralara kadar uzandırmış bir padişahtır. 'Bunlar karıları öldükleri zaman karı bulmak için böyle yapıyorlar' diyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Yılmaz Büyükerşen, aşağılık bir adamdır. Bunu çok net olarak söylüyorum. Böyle insanların siyasette yer almaması gerekiyor. Biz Osmanlı torunuyuz, bu cumhuriyetin evlatlarıyız. Ülkemizle, cumhuriyetimizle, Türkiye ile gurur duyuyoruz, tıpkı Osmanlı ile duyduğumuz gibi. Bir insan kendi ecdadıyla ilgili bu lafı söylüyorsa, bu kişinin mutlaka benim gözümde kanında bir bozukluk vardır. Bunun dedesini sülalesini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Hukuk yoluyla ve toplumun önünde sözlerimizle kendisine haddini bildirme noktasında elimizden geleni yapacağız"

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP genelinde Osmanlı'ya karşı yapılan hakaretler olduğunu söyleyen Gökçek, "İnsan kendi ecdadına hakaret eder mi? İnsan kendi dedesine hakaret eder mi? Dünyanın hangi toplumunda böyle bir şey vardır? İşte bizim ülkemizde kendini aydın diye geçindiren, bu kelimeleri söyleyen Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e ne yaptı? Çekirdek çıtlayan eşek heykeli ya da işte mumyalardan bir müze yaptı. Şimdi bu kişi kalkmış, Eskişehir'de düzgün bir hizmeti olmayan, düzgün bir eseri olmayan bir kişi, kendini de üniversitede öğretmen, 'hoca' olarak adlandıran bu kişi kalkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Hadlerini bilecekler, konuştukları her kelimeyle hadlerini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz hukuk yoluyla ve toplumun önünde sözlerimizle kendisine inşallah bu haddini bildirme noktasında elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gökçek, Büyükerşen'in Osmanlı'ya hakaret edemeyeceğini belirterek, "Bunu kime söylerseniz söyleyin bu bir hakarettir, ki bunu eğer ecdadımıza söylüyorsanız hakikaten utanmanız lazım" dedi. - ANKARA