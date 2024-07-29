AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş, Mavi Vatan projesine yapılan eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş, Mavi Vatan projesine yapılan eleştirilere tepki gösterdi

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Kıbrıs ve Mavi Vatan projesine yönelik haksız eleştiriler, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü ve uluslararası müktesebatını hedef alarak ülkemizi uluslararası...

29.07.2024 16:54
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Kıbrıs ve Mavi Vatan projesine yönelik haksız eleştiriler, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü ve uluslararası müktesebatını hedef alarak ülkemizi uluslararası platformda küçümsemeye, küçük düşürmeye yönelik bir çabalardır." dedi.

Sarıbaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Bu paylaşımın, sadece diplomatik nezaket kurallarını hiçe saymadığını aynı zamanda tarihsel bağlamda da kabul edilemez niteliğe sahip olduğunu belirten Sarıbaş, "Bu açıklama sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsını hedef almakla kalmamıştır; Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası prestijine ve ülkemizin yürüttüğü barışçıl politikalara yönelik bir saldırı mahiyetindedir." diye konuştu.

AK Parti'li Sarıbaş, İsrail'in işgal ve baskı politikalarının her fırsatta uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini ve getirileceğini vurgulayarak, "Buna sabır göstermeyen anlayışa tarih gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

"Mavi Vatan"a yönelik eleştirileri "yakışıksız ithamlar" olarak nitelendiren Sarıbaş, "Uluslararası sulardaki haklarımızı ve tarihsel kıymetini savunduğumuz bu proje sadece Türkiye'mizin değil bölgedeki tüm barışsever güçlerin menfaatine hizmet etmektedir. Mavi Vatan'ın uluslararası alandaki başarıları ve stratejik önemi, Türkiye'nin denizcilik alanını koruma kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Mavi Vatan projesi ülkemizin stratejik çıkarlarını korumak ve denizlerdeki haklarımızı güçlendirme yönündeki kararlılığımızın bir ifadesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Sarıbaş, Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerine yönelik destek ve koruma politikaları yürütmesinin, uluslararası hukuk ve adaletin bir gereği olduğunu dile getirerek, "Kıbrıs ve Mavi Vatan projesine yönelik haksız eleştiriler, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü ve uluslararası müktesebatını hedef alarak ülkemizi uluslararası platformda küçümsemeye, küçük düşürmeye yönelik bir çabalardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tür asılsız suçlamalara karşı her zaman dimdik duracağız ve uluslararası çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş, Mavi Vatan projesine yapılan eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş, Mavi Vatan projesine yapılan eleştirilere tepki gösterdi - Son Dakika
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