AK Parti Milletvekilleri Romanya'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekilleri Romanya'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Romanya Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Gider, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birlikte Romanya'da çeşitli temaslarda bulundu. Gider, ziyaret kapsamında, Bakan Işıkhan ve Adıyaman Milletvekili Kurt ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması için yürütülecek çalışmalara ve iş birliklerine değinildi. Toplantının ardından Bakan Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura Oprescu 'Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısına' ilişkin protokolü imzaladı. Ayhan Gider, ortak çalışma grubunun işgücü piyasası politikaları, iş teftiş faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik gibi konularda uzman değişimi ve çevrim içi toplantılar gerçekleştireceğini, çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerin paylaşılacağını belirtti. Gider, daha sonra Bakan Işıkhan'la birlikte Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti.

24.07.2024 14:27
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AK Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Romanya Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Gider, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birlikte Romanya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Gider, ziyaret kapsamında, Bakan Işıkhan ve Adıyaman Milletvekili Kurt ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması için yürütülecek çalışmalara ve iş birliklerine değinildi.

Toplantının ardından Bakan Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura Oprescu "Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısına" ilişkin protokolü imzaladı.

Ayhan Gider, ortak çalışma grubunun işgücü piyasası politikaları, iş teftiş faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik gibi konularda uzman değişimi ve çevrim içi toplantılar gerçekleştireceğini, çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerin paylaşılacağını belirtti.

Gider, daha sonra Bakan Işıkhan'la birlikte Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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