AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, STK\'ları ziyaret etti

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ayaydın, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Eczacılar Odası, Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, Muğla Mimarlar Odası ve Şoförler Odası, Muğla Yiyecek Maddesi Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Mimarlar Odası çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayaydın, kentteki bütün STK'lerle görüşeceğini ifade etti.

Mimarların görüşlerini aldığını, kendi görüşlerini de anlattığını aktaran Ayaydın, "Seçildiğim takdirde ne yapabileceğimizi, neler yapacağımızı, onlarla nasıl bir ilişki kuracağımızı paylaştık. Benim için çok yararlı bir toplantı oldu. Bu tür toplantı ve ziyaretlerim devam edecek. Mimarlar Odasıyla ilişkilerim devam edecek." dedi.

Muğla'nın en büyük problemlerinden birinin imar planları olduğunu anlatan Ayaydın, bu konuda da fikir alışverişinde bulunduklarını, bu görüşmenin kendisine çok faydalı olduğunu anlattı.

Ayaydın, sokaktaki vatandaşlar ve esnafla da sohbet ederek isteklerini dinledi.

"MÜSİAD önemli işler yapıyor"

MÜSİAD ziyaretinde de konuşan Ayaydın, sanayicileri ve iş insanlarını bir arada toplayan Türkiye'de iki, üç dernek olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın Türkiye ve yurt dışında şubeleri ve geniş ağı olan bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Ayaydın, şunları kaydetti:

"MÜSİAD önemli işler yapıyor. MÜSİAD üyeleri, hemen hemen her iş kolunda faaliyetlerini sürdürüyor. MÜSİAD Türkiye ekonomisine önemli kazanımlar sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin canlanmasında çok büyük rolü var. Bugünkü Ticaret Bakanımız da eski MÜSİAD'ın Genel Başkanı. Benim de öğrencimdir. Sayın Bakan doktorasını bende yaptı. O da bizim öğrencimiz ve çalışkan bir arkadaşımız. Gerçekten Ticaret Bakanlığı'nda başarılı işler yapmaktadır. O da bu camiadan yetişme bir Bakandır."

Belediye ayağının çok önemli olduğuna değinen Ayaydın, "Hele büyükşehir belediyesi hemen hemen her zaman bütün üyelerimizin karşısına çıkan, herkesin mutlaka gitmesi gereken bir kurumdur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde o ayağınızın da tamamlanacağını ve üyelerinizin ülke ekonomisine çok daha büyüyerek katkı sağlayacağımı belirtmek istiyorum. Kapımız her zaman size açık olacaktır." diye konuştu.

Ayaydın'a ziyaretlerinde AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer de eşlik etti.