AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Büyükşehir'e yol tepkisi - Son Dakika
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Büyükşehir'e yol tepkisi

16.07.2022 12:30

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Büyükşehir'e yol tepkisi AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere ilçesinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 4 kilometrelik yolun 2 yıldır yapılmadığını, AK Partili belediyenin cezalandırıldığını belirterek, "Kavaklıdere'nin...

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Büyükşehir'e yol tepkisi

MUĞLA - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere ilçesinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 4 kilometrelik yolun 2 yıldır yapılmadığını, AK Partili belediyenin cezalandırıldığını belirterek, "Kavaklıdere'nin yolunu yapın, eğer yapamayacaksanız merkezi hükümet olarak biz yapalım" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve İlçe Başkanı Volkan Alpözen ile birlikte Kavaklıdere'deki ziyaretlerinin ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan ama yıllardır yapılmayan yolda incelemelerde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan; Kavaklıdere ilçesinin ana caddesi olan Turgut Özal Bulvarında yol çalışması yapmayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü eleştirerek, "Kavaklıdere'nin ana caddesinin mülkiyeti de, tasarruf yetkisi de Büyükşehir Belediyesi'nde. Kavaklıdere'nin İlçe Belediyesine ait olan yolların durumuyla ana yol arasında dağlar kadar fark var. Yaklaşık iki yıl önce Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Kavaklıdere'deki muhtarlarımız ile birlikteyken mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan bu yolla ilgili CHP Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'i aradım. Özellikle Sayın Girgin'le görüştüm. Çünkü Süleyman Girgin Kavaklıdereli'dir. Kendisi de ilgileneceğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ileteceğini söyledi. Şimdi bizim bu görüşmemizin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Burası 4 km'lik bir yol. 4 km'lik yolu 2 yıldan beri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün hala yapamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 yıldan beri Kavaklıdere Belediyesini ziyaret etmemiş ve yollarını bile görmemiştir. Kavaklıdere'li hemşerilerimiz, 'AK Parti'li Belediye olduğu için mi yollarımız yapılmıyor, vatandaş cezalandırılıyor' diye şikayet ediyor. Biz Hükümet olarak; Kavaklıdere'de İlçe Emniyet Amirliği binasını yeni yaptık. Belediye Binasını yeni yaptık. Kaymakamlık binasını yaptık. 8. etap TOKİ projesini başlattık. Doğalgaz getirdik. CHP'li Büyükşehir Belediyesi olarak siz ne yapıyorsunuz. ya bu yolu yapın, ya da yapamayacaksınız maddi anlamda sıkıntınız varsa, biz de Hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım. Kavaklıdereli vatandaşlarımızı bu zulümden kurtaralım" dedi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise altyapı çalışmalarının iki yıl önce tamamlandığını söyleyerek, iki yıl içerisinde Kavaklıdere Belediyesinin sorumluluğundaki yaklaşık 18 km yolun yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduklarını, maalesef İlçenin ana giriş konumundaki 4 km uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarının Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıllık süreçte bir türlü tamamlanamadığını açıkladı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Büyükşehir'e yol tepkisi - Son Dakika

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