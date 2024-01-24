Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş oldu.

İSMAİL ÖNTAŞ KİMDİR?

Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş, 03.10.1963 tarihinde Nallıhan'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini memleketi Nallıhan'da tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Lisesi'nde ortaöğrenimine devam etmiş ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans diplomasını almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve ardından İl Genel Meclisi'nde Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlamış, 2019 seçimlerinde ise yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Öntaş, bölgesel kalkınma, yenilikçilik, ve kırsal kalkınma alanlarında pek çok projeye katkıda bulunmuştur.