AK Parti'nin Geleneksel Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin Geleneksel Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi

Eskişehir'de Geleneksel Bayramlaşma Programı ile bir araya gelen AK Parti mensupları ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

14.06.2024 20:13
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Eskişehir'de Geleneksel Bayramlaşma Programı ile bir araya gelen AK Parti mensupları ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı, Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Program, saat 18.30'da saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, eski Eskişehir Atatürk Stadyumu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan Millet Bahçesi'yle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımın da kınandığı programın devamında şehitlerin ruhu ve Kurban Bayramı nedeniyle Mehmet Ali Koca tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Açık alanda bir araya gelen yüzlerce parti mensubu ve vatandaş, program boyunca 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı öncesi tokalaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.

"Bir araya gelmemize vesile olan Kurban Bayramı'nızı yürekten tebrik ediyorum"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, programda yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'imize hediyesi olan, ismiyle müsemma Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde mübarek Kurban Bayramı arefesinde siz değerli kardeşlerimiz ile bir arada olmaktan çok mutluyum. Tedbiri mekanda ferahlık vardır diyerek bu yılki bayramlaşma programımızı şanlı Eskişehirspor'umuzun destanlar yazdığı, hepimizin acı tatlı hatıralarının bulunduğu Atatürk Stadyumu'muzun yerine inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bayram telaşı atmosferine tam manada girmeden siz kıymetli kardeşlerimiz ile gerçekleştirelim dedik. Bir araya gelmemize vesile olan Kurban Bayramı'nızı yürekten tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Programa Başkan Albayrak, vatandaş ile partililerin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve diğer protokol mensupları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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