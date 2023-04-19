AK Parti'nin İstanbul ve Samsun seçim çevresi aday listesinde üç isim değişti - Son Dakika
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AK Parti'nin İstanbul ve Samsun seçim çevresi aday listesinde üç isim değişti

19.04.2023 23:37

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Bayram Şenocak İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi. YSK'nın açıkladığı kesin aday listesinde İstanbul ve Samsun seçim çevresinde üç isim değiştirildi. Necmi Kadıoğlu yerine Bayram Şenocak, Mustafa Naim Yağcı yerine Muhammet Enes Savaş ve Kadir Kaya yerine Uğur Etl aday gösterildi.

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'nin İstanbul ve Samsun seçim çevresi aday listesinde üç isim değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin İstanbul ve Samsun seçim çevresi aday listesinde üç isim değişti - Son Dakika
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