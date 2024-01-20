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AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti. Ayaydın, ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı. Milas'ta zeytin ve zeytinyağı üretimini dünya markası yapmayı hedeflediğini belirten Ayaydın, Muğla'ya eşit hizmet sunacağını ve sorunları çözeceğini söyledi. Bodrum'da ise su sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli sorunların olduğunu ifade eden Ayaydın, Bodrum'u hak ettiği noktaya ulaştırmak için projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

AK Parti\'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti
20.01.2024 - 19:19,
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AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün de eşlik ettiği Ayaydın, Milas ilçesindeki Hacı İlyas Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, Milas denince aklına zeytin ve zeytinyağı geldiğini, ilçeyi bu anlamda bir dünya markası yapmak istediğini belirtti.

Milaslıların kendisini 31 Mart'ta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağına inandığını anlatan Ayaydın, göreve gelmesi halinde koltukta oturmadan çalışacağını dile getirdi.

Muğla'ya eşit hizmet sunacağını, Milas'a bugüne kadar gelmeyen büyükşehir belediyesi yatırımlarını getireceğini aktaran Ayaydın,

"Sizlerle birlikte olarak sorunları göreceğim. O sorunları çileleri sonlandıracağım. Milas'ta doğal gaz, altyapı, çevre yolu sorunlarına projelerle çözüm getireceğim. Ben sorunları çözmeye talibim. Milas'ın tüm köylerine düğünlerini, derneklerini yapabilecekleri sosyal aktivite binaları yapacağım. Gençlerimiz için köylerimizde spor tesisleri inşa edeceğiz. Tarım ve hayvancılık için çiftçilerimizi ve üreticilerimizi her daim destekleyeceğim." dedi.

Muğla'nın yüz ölçümü olarak en büyük ilçesinin Milas olduğuna dikkati çeken Ayaydın, ilçede yol, su, elektrik gibi sorunlar bulunduğunun altını çizdi.

Muğla'da AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olarak Yatağan'ı örnek gösteren Ayaydın, buradaki Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ise yetersiz olduğunu ifade etti.

Ayaydın daha sonra beraberindekilerle Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Milas'ın ardından Bodrum ilçesine hareket eden Ayaydın ve beraberindeki heyet, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Aydın Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, Bodrum'un sorunlarının başında su sıkıntısının geldiğini ifade etti.

Bodrum'da yaşayanların su olmadığı için evine tankerle su getirtmek zorunda kaldığını işaret eden Ayaydın, kendisinin de ilçede yaşadığı için bu sorunları iyi bildiği kaydetti.

Bodrum'un dünyanın en güzel coğrafyalarından olduğunu anlatan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Bodrum'u hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaştıracağız. Bodrum'la ilgili bütün projelerimiz hazır. Bodrum'un su, yol, trafik, çöp, altyapı, sokak hayvanları gibi sorunları var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Tarihi dokuyu ve yeşili koruyarak yol yapılması gerekir. Bütün STK'ları ziyaret edip onların görüşlerini alacağım. Yani tarafları işin içine sokarak onlarla birlikte hareket edeceğiz. Birlikte bunu başaracağız."

Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğini ve dışlamayacağına dikkati çeken Ayaydın, herkese eşit mesafede olacağını, bütün çalışmalarının şeffaf olacağını dile getirdi.

Ayaydın, başka partiden seçilecek ilçe belediye başkanlarını da asla ayırmayacağını, eşit mesafede olacağını, hizmeti de eşit vereceğini vurguladı.

Ulaşımla ilgili çevre yolu için tünel projesi olduğunubelirten Ayaydın, bu çalışmayla ulaşımda büyük bir rahatlama sağlanacağını vurguladı.

Ayaydın daha sonra beraberindekilerle Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak tarafından üzerinde Türk bayrağı'nın motifleri bulunan plaket hediye edilen Ayaydın, daha sonra Bodrum İskele Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti, Bodrum Denizciler Derneğini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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