AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması! - Son Dakika
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AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!

26.04.2022 12:35
AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!

Şanlıurfa'da, 2018'de üç kişinin yaşamını yitirdiği Şenyaşar olayı nedeniyle 4 kişinin tutuklanması, Şanlıurfa'da AK Parti milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ile Ahmet Eşref Fakıbaba'yı karşı karşıya getirdi.

2018 yılında üç kişinin yaşamını yitirdiği Şenyaşar olayı nedeniyle 4 kişinin tutuklanması, AKParti'nin Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ile Ahmet Eşref Fakıbaba'yı karşı karşıya getirdi.

Olaylarda 11 kişinin gözaltına alınıp, aralarında ağabeyi Celal Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklanma sürecinde sessiz kalan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri 'Şenyaşar ailesi' nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan 'iki yüzlü' iması!

Yıldız, "Siyaset arenasında ve toplum nezdindekarşılığı kalmayan ve başka siyasi parti arayışı içerisinde olan iki yüzlü siyasetçinin PKK bağlantıları net olan aileyi zavallı gibi göstermesinden utanç duyuyorum. Bu entrikalar ve oyunlar Reisimiz, Bayrağımız ve Vatan sevgimizden vazgeçiremez" dedi.

GÖZLER AHMET EŞREF FAKIBABA'YA ÇEVRİLDİ

AK Parti Milletvekili Yıldız mesajında "İki yüzlü siyasetçinin" kim olduğunu isim olarak belirtmese de gözler ölümleri kamuoyunda 'terör olayı" paylaşılmasından utanç duyduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çevrildi.

Fakıbaba açıklamasının devamında ise olayla ilgili olarak, "Olayın gerçekliğini öğrendim. Araştırdım ve genel merkezi arayarak, 'Bu terör olayı değil' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'ya geldiğinde bu olaydan terör olayı olarak söz etmemesi konusunda telkinde bulundum. O dükkana daha önce de ben gitmiştim. Şenyaşar Ailesi beni çok güzel karşılamış. O zaman bu olaya terör olayı denilmesinden utandım" demişti.

YORUMLAR (1)
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2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı

İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri 'Şenyaşar ailesi' nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan 'iki yüzlü' iması! - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması! - Son Dakika
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