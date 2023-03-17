Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu gelişmenin ardından YSK, seçim takvimini yarın başlatacak.
Kulislerde partilerin hazırlayacağı listelere ilişkin iddialar konuşulurken, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, son bilgileri aktardı. Buna göre AK Parti'de, mevcut kabinenin tamamını büyükşehirlerden aday gösterme planı var. Depremin etkilediği '11 ilde 11 bakan' formülü üzerinde duruluyor. Bu 11 il dışında da büyükşehirlerde bakan adaylar olacak. Örneğin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den aday gösterilebileceği konuşuluyor.
Başkan yardımcısı konusunda ise sayının artması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı'nın yine tek başkan yardımcısı ile yola devam edebileceği yönünde beklenti büyük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay içinse milletvekilliği ve sonrasında TBMM Başkanı olma seçeneği değerlendiriliyor.
Görüşmelerin sürdüğü HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması durumunda ise AK Parti listeleri yeniden değerlendirilecek.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin seçim planına ilişkin ortaya atılan son iddia: '11 ilde 11 bakan' formülü - Son Dakika