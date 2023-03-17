AK Parti'nin seçim planına ilişkin ortaya atılan son iddia: "11 ilde 11 bakan" formülü

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin maliyeti hesaplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu gelişmenin ardından YSK, seçim takvimini yarın başlatacak.

11 İLDE 11 BAKAN FORMÜLÜ

Kulislerde partilerin hazırlayacağı listelere ilişkin iddialar konuşulurken, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, son bilgileri aktardı. Buna göre AK Parti'de, mevcut kabinenin tamamını büyükşehirlerden aday gösterme planı var. Depremin etkilediği '11 ilde 11 bakan' formülü üzerinde duruluyor. Bu 11 il dışında da büyükşehirlerde bakan adaylar olacak. Örneğin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den aday gösterilebileceği konuşuluyor.

OKTAY TBMM BAŞKANLIĞINA GEÇEBİLİR

Başkan yardımcısı konusunda ise sayının artması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı'nın yine tek başkan yardımcısı ile yola devam edebileceği yönünde beklenti büyük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay içinse milletvekilliği ve sonrasında TBMM Başkanı olma seçeneği değerlendiriliyor.

İTTİFAK GENİŞLERSE LİSTELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Görüşmelerin sürdüğü HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması durumunda ise AK Parti listeleri yeniden değerlendirilecek.