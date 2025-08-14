Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği - Son Dakika
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14.08.2025 15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan\'dan ilk isteği
CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, salondakilere hitaben yaptığı konuşmada "Hakkımda birtakım iddialar var. Şunu bilsinler ki benim başım dik, alnım ak. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı. Çerçioğlu, törende salondakilere hitaben yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

"Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar" diyen Çerçioğlu, "Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

İŞTE İLK İSTEĞİ

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüme destek talebinde bulunan Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" sözleriyle karşılık verdi.

Son Dakika Politika Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Tan:
    alnında şeref haysiyet varmı acaba 42 9 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Cezaevine girmekten korkan aciz birisin sadece 24 11 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İnsan için en tehlikeli hastalık mezhep genişlemesidir..Mezhep genişleyince, omurga çöker,beyin sahtekarların kontrolüne girer,kalp işlevini görmez,çürümeye başlar... 25 5 Yanıtla
  • Berdeser:
    yazıklar olsun sana be. 16 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hayırlı olsun 10 11 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
