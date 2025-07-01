AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya:

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya:
01.07.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Haberler.com'da Sakarya'daki orman yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını, yangında sabotaj değil ihmal ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sakarya, Taraklı ve Geyve sınırında çıkan yangınla ilgili Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, iklim değişikliğine bağlı olarak bölgenin uzun süredir yağış almadığını belirtti. Kaya, üç kişinin gözaltına alındığını, ancak sabotajdan ziyade ihmal şüphesinin öne çıktığını vurguladı. Yangına tüm teknik imkanlarla hızlı müdahale edildiğini söyleyen Kaya, "İHA'larla anlık takip yapıldı, ihmal ya da gecikme olmadı" dedi.

"BÖLGE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLI YAĞMUR ALMIYOR"

Sakarya'daki yangın ile ilgili son durumu aktaran AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, "Cuma günü yangın olayıyla karşı karşıya kaldık. Zaten şu an iklim değişikliğinden kaynaklı uzun zamandan beri yağmur alamıyor bölgemiz. Bahsettiğimiz bölge Sakarya, Taraklı ve Geyve'nin tam sınırı. Akabinde de Bilecik ve Gölpazar'ı ilçemiz var hemen yanında. Cuma sabah saatlerinde çıkan yangına orman işletme ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri valimizin de sağ olsun katılımında hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Biz de o gün meclis genel kurulu olmadığı için ben de Sakarya'daydım. Biz de yangın boyunca, yangının kontrol altına alınacağı saate kadar bölgedeydik. Sadece tabii bu arkadaşlar değil, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve başkanlığımızın tüm ekipleri civardaki ilçe belediyelerimizin tüm ekipleri seferberlik halinde yangınla sonuca ulaşmış olduk diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya:

"SABOTAJ DEĞİL, İHMAL OLABİLİR"

Yangınlarda sabotaj var mı? sorusunu yanıtlayan Kaya, "Yani gördüğümüz bölgede adli makamlarımız üç kişiyi gözaltına almıştı. Burada bir sabotaj değil, bir ihmal olabilir. Kasıttan kaynaklı bir durum yok bölgemizde. Bölgemiz halkında da bu tavırda bir hareket olmaz. Ama anladığımız kadarıyla ufak bir ihmalin sonucu. Onun için biz tüm insanlarımızı, tüm hemşehrilerimizi, tüm Türkiye Cumhuriyeti devletimizin vatandaşlarını, özellikle havaların bu en sıcak olduğu dönemde Bu konuya biraz daha duyarlılık göstermesini ben hasretten rica ediyorum. En ufak bir kıvılcımdan binlerce dönüm alanımız zarar görüyor. İnsanlarımızın bağı, bahçesi, tarlası, devletimizin yetişmiş ormanları maalesef zarar görüyor." dedi

"YANGINDA GEÇ KALINDIĞINI VE İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Yangınla mücadelede Türkiye'nin teknik kapasitesinin iyi olduğuna vurgu yapan Kaya, "Bakan Bey'le beraber bir buçuk gün boyunca yangına beraber eşlik ettik. Komuta merkezinde ve yangın sahalarını beraber dolaştık. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu son dönemde son 23 yıllık dönemde bu savunma sanayisi ile alakalı yaptığı faaliyetlerden o kadar memnun olduk ki bunun nasıl bir bağlantısı var derseniz biz yangını tamamen OTAĞ ismi verilmiş İHA'yla takip ettik. Termal İHA'larımızdan kaynaklı 100 derecenin üstündeki sıcak bölgeleri oradan takip ettik. Tüm teknik imkanlar kullanılmıştır. Ben yangında geç kalındığını ve ihmal olduğunda düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com Özel, Milletvekili, Murat Kaya, Politika, AK Parti, Sakarya, 3-sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
22:32
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
22:12
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
22:08
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
21:55
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
21:53
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 17:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.