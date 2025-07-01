Sakarya, Taraklı ve Geyve sınırında çıkan yangınla ilgili Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, iklim değişikliğine bağlı olarak bölgenin uzun süredir yağış almadığını belirtti. Kaya, üç kişinin gözaltına alındığını, ancak sabotajdan ziyade ihmal şüphesinin öne çıktığını vurguladı. Yangına tüm teknik imkanlarla hızlı müdahale edildiğini söyleyen Kaya, "İHA'larla anlık takip yapıldı, ihmal ya da gecikme olmadı" dedi.

"BÖLGE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLI YAĞMUR ALMIYOR"

Sakarya'daki yangın ile ilgili son durumu aktaran AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, "Cuma günü yangın olayıyla karşı karşıya kaldık. Zaten şu an iklim değişikliğinden kaynaklı uzun zamandan beri yağmur alamıyor bölgemiz. Bahsettiğimiz bölge Sakarya, Taraklı ve Geyve'nin tam sınırı. Akabinde de Bilecik ve Gölpazar'ı ilçemiz var hemen yanında. Cuma sabah saatlerinde çıkan yangına orman işletme ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri valimizin de sağ olsun katılımında hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Biz de o gün meclis genel kurulu olmadığı için ben de Sakarya'daydım. Biz de yangın boyunca, yangının kontrol altına alınacağı saate kadar bölgedeydik. Sadece tabii bu arkadaşlar değil, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve başkanlığımızın tüm ekipleri civardaki ilçe belediyelerimizin tüm ekipleri seferberlik halinde yangınla sonuca ulaşmış olduk diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SABOTAJ DEĞİL, İHMAL OLABİLİR"

Yangınlarda sabotaj var mı? sorusunu yanıtlayan Kaya, "Yani gördüğümüz bölgede adli makamlarımız üç kişiyi gözaltına almıştı. Burada bir sabotaj değil, bir ihmal olabilir. Kasıttan kaynaklı bir durum yok bölgemizde. Bölgemiz halkında da bu tavırda bir hareket olmaz. Ama anladığımız kadarıyla ufak bir ihmalin sonucu. Onun için biz tüm insanlarımızı, tüm hemşehrilerimizi, tüm Türkiye Cumhuriyeti devletimizin vatandaşlarını, özellikle havaların bu en sıcak olduğu dönemde Bu konuya biraz daha duyarlılık göstermesini ben hasretten rica ediyorum. En ufak bir kıvılcımdan binlerce dönüm alanımız zarar görüyor. İnsanlarımızın bağı, bahçesi, tarlası, devletimizin yetişmiş ormanları maalesef zarar görüyor." dedi

"YANGINDA GEÇ KALINDIĞINI VE İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Yangınla mücadelede Türkiye'nin teknik kapasitesinin iyi olduğuna vurgu yapan Kaya, "Bakan Bey'le beraber bir buçuk gün boyunca yangına beraber eşlik ettik. Komuta merkezinde ve yangın sahalarını beraber dolaştık. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu son dönemde son 23 yıllık dönemde bu savunma sanayisi ile alakalı yaptığı faaliyetlerden o kadar memnun olduk ki bunun nasıl bir bağlantısı var derseniz biz yangını tamamen OTAĞ ismi verilmiş İHA'yla takip ettik. Termal İHA'larımızdan kaynaklı 100 derecenin üstündeki sıcak bölgeleri oradan takip ettik. Tüm teknik imkanlar kullanılmıştır. Ben yangında geç kalındığını ve ihmal olduğunda düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.