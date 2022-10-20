AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum - Son Dakika
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AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum

20.10.2022 10:35

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba'nın açıklamasında, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"AHLAKİ ANLAYIŞIMA UYMAYAN KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. " dedi.

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti

"HEMŞEHRİLERİME SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİYORUM"

Fakıbaba açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

İşte Fakıbaba'nın istifa açıklaması:

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
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Eşref Fakıbaba, Politika, Güncel, Son Dakika

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