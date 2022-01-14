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"AK Parti seçmen desteğini kaybetti" yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt geldi - Son Dakika

"AK Parti seçmen desteğini kaybetti" yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt geldi

14.01.2022 00:06

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş katıldığı canlı yayında "AK Parti seçmen desteğini kaybetti, güç kaybetti" iddialarına cevap verdi. Muhalefetin propagandasını yaptığı eksikliklerin AK Parti'nin farkında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Şu anda yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir. Zor bir dönemden geçiyor muyuz, geçiyoruz. Ama sonuç itibarıyla da bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle, gayretle bir mücadele verildiğini vatandaşım da görüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber Özel Röportajında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken gazeteci Mehmet Acet, Kurtulmuş'a "'Son dönemde AK Parti'nin güçten düştü, seçmen desteğini kaybetti' yorumları yapılıyor, ne diyorsunuz bu değerlendirmelere? "sorusunu sordu.

"ANKETLERDE AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ"

"Güç kaybı var mı?" sorusuna Kurtulmuş, " Türkiye'deki şu anda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir." yanıtını verdi.

"VATANDAŞ MÜCADELEMİZİ GÖRÜYOR"

Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Zor bir dönemden geçiyor muyuz, geçiyoruz. Dünyada pandemiyle birlikte başlayan, hemen hemen bütün ülkelerde ekonomik anlamda, toplumsal alanda ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemden geçtik. Türkiye de bundan bir şekilde etkilendi. Geçen süreç içerisinde özellikle aralık ayında yaşadığımız dövizdeki aşırı dalgalanmalar ve bunun ortaya çıkarmış olduğu hayat pahalılığının vermiş olduğu bir takım vatandaşımızın üzerindeki olumsuz etkileri biliyoruz. Ama sonuç itibarıyla da burada bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle, gayretle bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor." ifadeleri kullandı.

"EKSİKLİKLERİN FARKINDAYIZ"

Muhalefetin propagandasını yaptığı eksikliklerin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, "Bu anlamda dövizin tekrar aşağıya doğru gelmeye başlamış olması, Türkiye'de asgari ücrette vatandaşımıza çok güçlü bir desteğin verilmesi, devlet memurlarının maaşlarının artırılması, aynı zamanda temmuz ayında yeniden güncelleneceğinin Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ifade edilmesi, yani şu muhalefet propaganda yapmaya çalışıyor ama şu anda yaşanan eksiklikler, olumsuzluklar neyse bunların hepsinin farkındayız. Bunun giderilebilmesi için bütün imkanları seferber ederek vatandaşımızın hayat pahalılığı karşısında alım gücünün azalmaması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Seçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

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