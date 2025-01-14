AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu oldu

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'na Yakup Üçüncüoğlu'nu atadı.

Mevcut İl Başkanı Uğur Giresun'un, 18 Ocak'ta yapılacak olan il kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı olan Yakup Üçüncüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya çağrıldı. Yapılan istişareler sonrası AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Sinop İl Başkanlığına Yakup Üçüncüoğlu'nu getirdi. - SİNOP