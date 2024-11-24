AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana\'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin, içindeki karışıklığı gidermek için erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz...

24.11.2024 17:21
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin, içindeki karışıklığı gidermek için erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir." dedi.

Çelik, AK Parti Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutladı, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünyanın sancılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Çelik, "Öğretmenler Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki en büyük vazifemiz nesilleri korumak, gelecek nesilleri önümüzdeki riskli, zor ve sıkıntılı günlere hem şahsiyet hem donanım olarak doğru şekilde hazırlamaktır." diye konuştu.

Çelik, siyasi faaliyet yürütürken toplumsal değerleri de korumak için ellerinden geleni gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile yapımız, toplumsal değerlerimiz, siyasi geleneklerimiz, devlet ve millet hayatımıza, milletimizin dokusuna yapılan saldırılardan korunmamız ve değerlerimize dönük bu saldırılar karşısında ülkemizi salimen geleceğe kavuşturabilmemiz için AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yolu sonuna kadar yürümeye, ahdimizi taze tutmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

"Recep Tayyip Erdoğan milletin sevgilisidir"

Bazı yabancı basın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler kullanıldığını belirten Çelik, şunları anlattı:

"Birtakım yabancı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı'mıza hadsizce ve ahlaksızca 'diktatör' diyen bazı haberler ve yorumlar okudum. Cumhurbaşkanı'mıza, şer şebekelerine teslim olmadığı, Türkiye'yi teslim almak isteyenlere müsaade etmediği için 'diktatör' diyorlar. Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenlere karşı direndiği için bu sözleri söylüyorlar. Türkiye'nin teslim alınmasına, diz çöktürülmesine müsaade etmediği içindir. Recep Tayyip Erdoğan milletin sevgilisidir, teşkilatlarımızın göz bebeğidir, milletin adamıdır. Seyhan'da, Adana'da, Türkiye'nin her yerinde arkasında sonuna kadar yürüyeceğimize bu toplantıda bir kere daha söz veriyoruz."

"Türkiye'nin gündeminde erken seçin söz konusu değildir"

Çelik, erken seçim tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Muhalefet seçimlerde sürekli olarak yenilgi almasına rağmen kendi içindeki karışıklığı gidermek için her sıkıştığında erken seçimden bahsediyor. Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hedefleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak, güçlü projeleri gerçekleştirmek için dirayetli şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, huzursuzluk her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısabileceklerini zannediyorlar. Geçen gün Meclis'te çirkin bir eylem oldu. Komisyon toplantısına girerken İçişleri Bakanı'mızın önünü kesmeye çalıştılar ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı herhangi bir şekilde susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir."

Çelik, seçimden seçime çalışan bir parti olmadıklarını, bayrağı devralacak kişilerin de aynı şekilde görev yapması gerektiğini söyledi.

Programda, AK Parti Adana milletvekilleri Faruk Aytek, Abdullah Doğru ve Sunay Karamık ile İl Başkanı Ozan Gülaçtı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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