AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda İl Başkanı Salih Demir yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetti. AK Parti Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.

"SALDIRI LANETLİYORUZ"

Sözcü Çelik, paylaşımında, şunları söyledi: "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir.

"HADİSE HER YÖNÜYLE AYDINLATILACAKTIR"

Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.