AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı

22.07.2023 20:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınayarak başsağlığı diledi. Çelik, saldırıda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti. Güvenlik güçlerinin faili yakaladığını ve tahkikatın derinlemesine yürütüleceğini ifade etti. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidileceğini ve olayın tamamen aydınlatılacağını söyledi. HÜDAPAR camiasına taziyelerini iletti.

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda İl Başkanı Salih Demir yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetti. AK Parti Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.

"SALDIRI LANETLİYORUZ"

Sözcü Çelik, paylaşımında, şunları söyledi: "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir.

"HADİSE HER YÖNÜYLE AYDINLATILACAKTIR"

Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika
21:15 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalara çıkamayacak
21:11 Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalardan uzak kalacak
20:46 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" resti
20:42 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" resti
20:14 İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı
20:10 HÜDA PAR saldırısının ardından Bakan Yerlikaya duyurdu: Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı
20:08 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı
20:06 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz, hadise her yönüyle aydınlatılacak
19:53 Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
19:49 HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz: Münferit bir olay değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 21:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement