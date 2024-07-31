AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail, bölge savaşının tetiğini çekti

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü) "Bugün gerçekleşen saldırı gösteriyor ki katliamcı şebeke zulümlerine devam edecektir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar"

-"Bunun karşısında en güçlü ses Türkiye'den çıktı. 7 Ekim'den bu yana görüldü ki cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar öne çıktı"

-"Batı toplumu barış için inisiyatif koymak yerine savaş gemisi göndermeyi tercih etti"

- "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir"

-"İsrail'e bir saldırı olursa korumaya hazırız dedi ABD. Bölgede tehdit olan İsrail'dir"

-"Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer. Saldırı silsilesi gerçekleştireceğini ortaya koydu. Ortadoğu barışının kilidi Filistin'dir"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.