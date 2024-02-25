II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya geçtiğimiz hafta dünyaevine girmişti. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekmişti.
Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almıştı.
Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. Adana'da konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulundu. Çelik şunları söyledi: "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz.
Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz."
Son Dakika › Politika › Şevki Yılmaz'ın skandal 'Atatürk' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor - Son Dakika
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