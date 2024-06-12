AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir: Tokat'a 20 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir: Tokat'a 20 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı Yapıldı

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, seçim bölgesi Tokat'a 2002 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 20 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını söyledi. Aldemir, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Türkiye'nin Filistin'e olan desteklerinin süreceğini vurguladı. Tokat'a yapılan sağlık yatırımlarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebildiğini belirten Aldemir, ayrıca 750 yataklı Tokat Şehir Hastanesi'nin planlama ve proje çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin sağlık turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

12.06.2024 15:12
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AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, seçim bölgesi Tokat'a 2002 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 20 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını söyledi.

Aldemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, masum sivilleri, kadınları ve çocukları öldürmekten zevk duyan bir terör devleti ile karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Filistin'e yaptığı destekleri aktaran Aldemir, Türkiye'nin, bağımsızlık ve adalet arayışlarında daima Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Seçim bölgesi Tokat'a yapılan hizmetleri de anlatan Aldemir, AK Parti'nin milletin refahını artıracak eser ve hizmet sunmak amacıyla hareket ettiğini belirtti.

Tokat'a yapılan sağlık yatırımları dolayısıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde büyük kolaylıklar yaşadığına dikkati çeken Aldemir, "Yenilenen ve modernize edilen sağlık tesislerimiz, donanımlı ekipmanlarımız ve 7 bin 500 sağlık personelimizle Tokatlı hemşerilerimizin sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaktayız. 2002-2024 yılları arasında ilimiz, merkez ve ilçelerine yaklaşık olarak 20 milyar liralık sağlık yatırımı yapılmıştır." dedi.

Aldemir, çevre iller için de önem arz edecek 750 yataklı Tokat Şehir Hastanesinin arazi planlama ve proje çalışmalarının devam ettiğini, hastanenin bölgenin sağlık turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir: Tokat'a 20 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir: Tokat'a 20 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı Yapıldı - Son Dakika
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