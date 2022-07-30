Ayvazoğlu'ndan Erdoğan'a Fındık teşekkürü - Son Dakika
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Ayvazoğlu'ndan Erdoğan'a Fındık teşekkürü

30.07.2022 19:10
Ayvazoğlu'ndan Erdoğan'a Fındık teşekkürü

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 54 TL olarak açıkladığı fındık fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldüren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 54 TL olarak açıkladığı fındık fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldüren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fındık üreticilerinin beklentilerinin karşılandığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "Karadeniz Bölgemizdeki tüm fındık üreticilerimiz bu mutlu haberi bekliyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine milletimizin emeklerinin alın terinin hakkını vererek açıkladığı fiyatla üreticilerimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel krize rağmen vatandaşları enflasyona ezdirmediğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşımızın pandemiye bağlı küresel krizden etkilenmemesi adına birçok önlem aldı. Vatandaşlarımızın alım gücünü enflasyon karşısında yüksek tutmak adına asgari ücrette yapılan artış ve devamındaki birçok desteklemeler ve piyasayı canlandırmak adına yapılan çalışmalardan sonra fındık için de vatandaşlarımızın beklentisinin üzerinde bir fiyat açıklayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz bölgemiz ve bütün fındık üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Fındık fiyatı hemşehrilerimize bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Fındığın Türkiye'nin ihracatında önemli bir ayı olan tarımsal milli ürünümüz olduğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sahadan gelen talep ve istekleri dikkate alarak üreticilerimizin beklentisini karşılayacak şekilde fındığa hak ettiği değeri verdi. Artık görev üreticilerimizde. İhracatımıza sağlayacağı önemli katkının bilinciyle bir tanesini bile kaybetmeden fındığımızı en iyi şekilde toplayarak gerekli işlemleri yapmalıyız. Aynı zamanda fındığımızı pazara indirme konusunda da acele etmeden fındığın fiyatını açıklanan fiyatın üzerinde bir şekilde değerlendirilmesinin yolu üreticilerimizin bilinçli davranmasıyla sağlanabilir. Bu konuya da üreticilerimizin hassasiyetle yaklaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayvazoğlu'ndan Erdoğan'a Fındık teşekkürü - Son Dakika

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