AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin "1 Mart 2003 Irak tezkeresi" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi. Grup önerisi tartışılırken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit arasında tansiyon yükseldi. Şahin'in "Terörle mücadele amaçlı olarak Meclis'e getirilen Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen, DEM çizgisinde demlenen, tezkere kardeşliği kuranların 1 Mart tezkeresini tekrar pişirmeleri size de manidar geliyor mu?" sözlerine tepki gösteren Koçyiğit, "Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen." dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. CHP'nin "1 Mart 2003 Irak tezkeresi" ile ilgili grup önerisinde ise AK Parti ile DEM Parti vekilleri arasında tartışma çıktı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, üzerinden 21 yıl geçen Irak tezkeresi ile ilgili, Meclis araştırma önergesi verilmesinin manidar olduğunu söyledi. Şahin, "Amaç 1 Mart tezkeresi ve sonuçları mı yoksa 31 Mart seçimlerinde bir yerlere mesaj mı vermek? Terörle mücadele amaçlı olarak Meclis'e getirilen Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen, DEM çizgisinde demlenen, tezkere kardeşliği kuranların 1 Mart tezkeresini tekrar pişirmeleri size de manidar geliyor mu?" ifadesini kullandı.
AK Partili Şahin'in "DEM çizgisinde demlenen" sözlerine ise DEM Parti sıralarından tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Azıcık vicdanlı ve hakkaniyetli olun. Bir önerge var ve şunu hepimiz söylüyoruz: '1 Mart Tezkeresi'ne 'hayır' diyen vicdanlı, ahlaklı, ülkesini seven, emperyalizme karşı tutum alan, burayı yabancı askerlerin üssü haline getirmeyen her partiden vekiller vardı' diyoruz. Ve, 'Bu onurlu tutumun devam etmesi lazım' diyoruz. Sizin konuşmacınız ise, 'DEM Partisi'nde demlenen' diyor. Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen. Sen bizim çayımızın deminin suyunu içsen, vallahi birazcık akıllanırsın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa - Son Dakika
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk getirildi. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de atanmıştır.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Anagold'un vergi borcunu niye sildiklerini sordu. Günaydın ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı şekilde Meclis'ten geçirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci aktardı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 4 ile yeni emniyet müdürü atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Diğer taraftan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Denizli, "Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son güne kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. Bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.
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