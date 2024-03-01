AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin "1 Mart 2003 Irak tezkeresi" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi. Grup önerisi tartışılırken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit arasında tansiyon yükseldi. Şahin'in "Terörle mücadele amaçlı olarak Meclis'e getirilen Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen, DEM çizgisinde demlenen, tezkere kardeşliği kuranların 1 Mart tezkeresini tekrar pişirmeleri size de manidar geliyor mu?" sözlerine tepki gösteren Koçyiğit, "Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen." dedi.

AK PARTİ VE DEM PARTİLİ VEKİLLER ARASINDA GERGİN ANLAR

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. CHP'nin "1 Mart 2003 Irak tezkeresi" ile ilgili grup önerisinde ise AK Parti ile DEM Parti vekilleri arasında tartışma çıktı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin

"DEM ÇİZGİSİNDE DEMLENİYORLAR"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, üzerinden 21 yıl geçen Irak tezkeresi ile ilgili, Meclis araştırma önergesi verilmesinin manidar olduğunu söyledi. Şahin, "Amaç 1 Mart tezkeresi ve sonuçları mı yoksa 31 Mart seçimlerinde bir yerlere mesaj mı vermek? Terörle mücadele amaçlı olarak Meclis'e getirilen Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen, DEM çizgisinde demlenen, tezkere kardeşliği kuranların 1 Mart tezkeresini tekrar pişirmeleri size de manidar geliyor mu?" ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

"KEŞKE AZICIK SEN DE O DEMDEN NASİPLENSEN"

AK Partili Şahin'in "DEM çizgisinde demlenen" sözlerine ise DEM Parti sıralarından tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Azıcık vicdanlı ve hakkaniyetli olun. Bir önerge var ve şunu hepimiz söylüyoruz: '1 Mart Tezkeresi'ne 'hayır' diyen vicdanlı, ahlaklı, ülkesini seven, emperyalizme karşı tutum alan, burayı yabancı askerlerin üssü haline getirmeyen her partiden vekiller vardı' diyoruz. Ve, 'Bu onurlu tutumun devam etmesi lazım' diyoruz. Sizin konuşmacınız ise, 'DEM Partisi'nde demlenen' diyor. Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen. Sen bizim çayımızın deminin suyunu içsen, vallahi birazcık akıllanırsın." ifadelerini kullandı.