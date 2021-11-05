Üye Girişi
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı - Son Dakika

AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı

05.11.2021 08:06

AK Parti ve MHP, seçim yasasına son şeklini verdi. Görüşmeler kapsamında yüzde 7 seçim barajı ve partilerin seçime girme kriterlerinde tam mutabakat sağlanırken, daraltılmış bölge ve ittifak içi barajda ise uzlaşma sağlanamadı ve pakette yer almadı. Seçim mevzuatında, adres değişikliklerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde de adım atılırken, siyasi partilerin seçim zamanı bildirdikleri sandık görevlileri konusunda yaşanan kargaşaya da son veriliyor.

AK Parti ve MHP'nin, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi başta olmak üzere, seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda uzlaştığı ve uzlaşamadığı başlıklar netleşti.

İŞTE ANLAŞILAN VE UZLAŞMA SAĞLANAMAYAN KONULAR

Edinilen bilgilere göre AK Parti ve MHP kurmayları, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesi, siyasi partilerin seçime girme şartları arasından "TBMM'de grubu bulunması" kriterinin çıkarılması, seçmen mağduriyetine yol açan bazı uygulamaların değiştirilmesi gibi başlıklarda tam uzlaşma sağladı.

Seçim çevrelerinin genişletilmesini öngören daraltılmış bölge seçim sistemi ve ittifak içi baraj gibi konularda ise anlaşma sağlanamadı. Daraltılmış bölgeye MHP, ittifak içi baraja ise AK Parti sıcak bakmadı. AK Parti kaynakları bu iki konunun rafa kaldırıldığını dile getirdi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNE DÜZENLEME

Seçim mevzuatında, adres değişikliklerinden kaynaklanan seçmen mağduriyetleri ve vatandaşın haberi olmadan bir parti tarafından sandık görevlisi yazılması gibi konularda yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde de adım atılıyor. Seçmen kayıtlarının adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden yapıldığını hatırlatan AK Parti kurmayları "Ancak, özellikle okul kayıtları için vatandaş o adreste oturmasa bile bir tanıdık bulup, ikametgâhını farklı adrese taşıyabiliyor. Bu durumda, gerçekte o adreste oturan kişi seçmen listelerinden düşmüş oluyor. Kişi, seçmen listelerine bakıp düzeltme yapmazsa oy kullanamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için, adres değişikliği yapılacaksa, o adresteki kişinin yazılı rızası aranacak" dedi.

YAZILI ONAY ARANACAK

Siyasi partilerin seçim zamanı bildirdikleri sandık görevlileri konusunda yaşanan kargaşaya da son veriliyor. AK Parti kurmayları bu konuda "Siyasi partiler sandık görevlisi yazacakları kişilerin, yazılı onayını almak zorunda olacak. Bir parti, başka bir partinin üyesini bile kişinin haberi olmadan sandık görevlisi olarak bildirdi. Kanuna göre sandık görevlileri, görevli olduğu sandıkta oy kullanabiliyor. Ama habersiz olduğu için görev yerine gitmiyor ve adresinin olduğu yerde de oy kullanamıyor. Bu mağduriyeti giderecek düzenleme yapılıyor" diye konuştu.

SEÇİM 18 HAZİRAN 2023'TE

AK Parti kaynakları, MHP ile uzlaşmaya vardıkları seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikleri Meclis'e getirme konusunda acele etmediklerini kaydetti. Türkiye gazetesinin haberine göre parti kaynakları "Mayıs 2022'ye kadar vaktimiz var. Yapılacak değişikliklerin bir dahaki seçimde uygulanabilmesi için, seçim tarihinden en az bir yıl önceye kadar çıkarılması gerekiyor. Seçim Kanunu, bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü seçim yapılacağını belirlemiş. 24 Haziran 2018'de seçim yapıldığına göre, farklı bir karar alınmadığı sürece, yeni seçim tarihi 18 Haziran 2023'tür. Seçim mevzuatında bir değişiklik olacaksa ve bu önümüzdeki seçimlerde uygulanacaksa; bu tarihten önce yürürlüğe girmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Seçmen, Sandık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı - Son Dakika


Son Dakika

Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde 08:06 Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde ABD'de Türk SİHA'ları tedirginliği! Senatör, taleplerini sıralayıp yaptırım çağrısı yaptı 07:27 ABD'de Türk SİHA'ları tedirginliği! Senatör, taleplerini sıralayıp yaptırım çağrısı yaptı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı 00:37 Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik 00:33 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı 22:45 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü

Son Dakika Haberleri
08:07 Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi
08:06 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı
08:06 Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde
08:02 Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?
00:54 Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi         
08:07
Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?         
08:03
Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti         
00:54
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
00:35
Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir         
23:52
Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
21:36
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 08:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement