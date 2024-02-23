Malatya\'da Cumhur İttifakı Adayları Bir Araya Geldi

Politika

Malatya'da Cumhur İttifakının üyeleri AK Parti ve MHP'nin adayları bir araya geldi. Buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacakları mesajı verildi.

Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde Cumhur İttifakı'nın Malatya'daki belediye başkan adayları ile meclis üyesi adayları bir araya geldi. Buluşmada ilk olarak söz alan MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Cumhurun ortak aklıyla kurulan ittifakımız hiçbir algı ve hesabın kifayet etmediği, yanlışların feraset duvarına çarptığı, hainlerin erişemediği bir ittifak. Cumhurun ortak talebi olan ittifakın hiçbir hesabı olmadığı gibi tüm derdinin sadece vatan ve millet kavramı üzerine kurulduğunu, parti ve şahsi menfaatlerin ön plana çıkmadığını da belirtmek isterim" dedi.

Gök, 31 Mart seçimleri öncesinde Malatya'da Cumhur İttifakı adaylarının sadece belediyelere talip olmadığını, aynı zamanda yarısından fazlası yıkılmış olan kentteki vatandaşların hem hizmetine hem de dualarına talip olduğunu söyledi.

"Ahlaklı belediyecilik sloganı ile ortaya çıkarak meclis üyesi listelerindeki sıralamayı birilerine pazarladıklarını görüyoruz"

Sonrasında söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakının ruhuna uygun bir şekilde Malatya'da yollarına devam ettiklerini söyledi. Şimdiye kadar 17 kez milletin huzuruna çıktıklarını dile getiren Gören, "Milli ve manevi duruşumuzdan asla taviz vermeden ürettiğimiz hizmet ve eserlerimiz ile bugüne kadar milletimize hizmet etme şansını sandıklarda kazandık. Bugünde 18. kez milletimizin huzuruna çıkma heyecanı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

İl Başkanı Gören, "Bir yandan ahlaklı belediyecilik sloganı ile ortaya çıktığı yolda meclis üyelerini ahlaksızca pazarladıklarını görüyoruz. Meclis üyesi listelerindeki sıralamayı birilerine pazarladıklarını, sattıklarını, bu nedenle parti iç disiplini sağlayamadıklarını görüyoruz. Diğer yandan niyeti diline vurmuş bir şahıs var Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına talip. Zorunlu emekliliğe ayırdıkları genel başkanının yaptığı gibi gaflarla dolu söylemlerle seçim kampanyasını yürütmeye çalışan biri var" ifadelerini kullandı.

"Yeşilyurt'ta çıtayı yükselttik"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da konuşmasında Cumhur İttifakı olarak Malatya'da en iyi hizmetleri kazandırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "2019 yılında seçim sürecinde verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemize katkı sunacağını düşündüğümüz projeler gerçekleştirdik. Seçim öncesinde 45 proje vaat ettik, 100'ün üzerinde projeyi bitirdik ve çıtayı çok üste çıkardık" şeklinde konuştu.

" Hekimhan'ın yeraltı zenginlikleri ilçede kalacak"

Cumhur İttifakının MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları'da Hekimhan'ın maden yatağı olarak önemli bir bölge olduğunu dile getirerek "Göreve geldiğimizde Hekimhan'ı herkesin iş bulduğu, iş sahibi olduğu, ekmek sahibi olduğu bir ilçe haline getireceğiz. Birçok bölgede olmayan yer altı zenginliklerimizi ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için kullanacağız. Bugüne kadar yer altından çıkarılan bu zenginliklerimiz topraktan çıkarılıp başka yerlere götürülüyor, gücü katkısı dışında bir katkı sunmuyor. Biz bunu değiştirerek bu zenginliklerin tamamını ilçemize değer olarak katacağız" diye konuştu.

"Yavru muhalefetler elinde tespih ile CHP-DEM değirmenine su taşımaktadır"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise göreve geldiklerinde depremden etkilenen her bireyi evine ve işyerine kavuşana kadar durmadan çalışacaklarını belirtti. Bütün enerjilerini öncelikli olarak harabeye dönmüş mahallelerin yeniden ayağa kaldırılması için kullanacaklarını ifade eden Taşkın, "Ancak bunun yanında rutin belediyecilik hizmetlerini de en nezih ve kibar şekilde vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm hizmetleri eşit ve adaletli şekilde yapacaklarını belirten Taşkın, "Maalesef bugün kaynağı belli olmayan kaynaklarla şişirilmiş, Türkiye'nin bütün beldelerinde Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için programlanmış yavru muhalefetler elinde tespih ile CHP-DEM ittifakına, değirmenine su taşımaktadır" ifadelerine de yer verdi.

"Cumhur İttifakı adaylarını diğer adaylarla mukayese edin"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit de konuşmasında ittifak olarak Malatya'da halkın karşısına çıkan tüm adayların diğer adaylardan daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Bizim adaylarımızı mutlaka diğer adaylarla mukayese etsinler, ölçünler, biçsinler, teraziye çıkarsınlar. Diğer adayların geçmişlerine baksınlar, şehrin hangi yönetiminde görev aldılar bir mukayese yapıldığında Cumhur İttifakı'nın adaylarının sizleri mahcup etmeyeceğini, halkın evlatları olduğunu görecekler" diye konuştu.

"Ülkemizin önü her alanda açık"

Programda son olarak söz alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Türkiye'nin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemde temelleri atılan Cumhur İttifakı'nın yoluna sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Esas memleket olunca gerisi teferruat" diyerek yola çıktığını aktaran Er, "Allah'a hamd olsun, ülkemizin her alanda önü açık. Savunma sanayinde çok ileri bir noktadayız. Son olarak milli uçağımız KAAN'ın havalanması da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu da birliğimiz, dirliğimiz ile oluşan bir durum. Allah'ın izniyle bundan sonrada hiç kimse önümüze çıkamayacak, bizler yolumuza durmadan devam edeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçim sürecinin başladığını belirten Er, Cumhur İttifakı olarak Malatya'da sandıktan rekor oyla çıkacaklarına inandığını söyledi. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşayan Malatya'yı Cumhur İttifakının adayları ile ayağa kaldıracaklarını ifade eden Sami Er, "Malatya'mızın yaralarını saracak bir ekip oluşturduk. Büyükşehir Belediye Meclisinde de mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisi adaylarımızın olmasına bu nedenle dikkat ettik" diye konuştu. - MALATYA