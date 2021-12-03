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AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı - Son Dakika

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

03.12.2021 18:09

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim barajı için yüzde 7 üzerinde karar aldığı öğrenilirken ve değişiklik teklifinin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor.

6-17 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortakları bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasası'nda düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7

Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek. Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip 20 sandalye sayısına ulaşsa bile mecliste grup kuramayacak.

HAZİNEDEN YAPILACAK YARDIMA TERÖR AYARI

Terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce meclisten geçirmeyi hedefliyor.

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Cumhur İttifakı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı - Son Dakika
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