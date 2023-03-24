AK Parti veya MHP'den teklif geldi mi? İYİ Partili Ağıralioğlu merak konusu olan soruyu cevapladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti veya MHP'den teklif geldi mi? İYİ Partili Ağıralioğlu merak konusu olan soruyu cevapladı

24.03.2023 09:05

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili hem de HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği öne sürülmüştü. "Başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı?" sorusu yöneltilen Ağıralioğlu, "Doğrudur, bana hem AK Parti'den, hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA EDİP BAŞKA PARTİYE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

TBMM'deki konuşması sonrası Ankara kulisleri İYİ Partili Ağıralioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği iddiasıyla çalkalandı.

"PARTİ KURULUŞ İLKELERİNDEN SAPMIŞSA BAŞKA PARTİLERE GEÇİLEBİLİR"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiayla ilgili Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün yönelttiği "Başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, "Doğrudur, bana hem AK Parti'den, hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak, parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Gerçekler acıdır maalesef, çıkıp desenize açık açık HDP yandan bizimle diye,yoksa Meral hanım yine kalkacak masadan diye korkmayın. Cevap Yaz 19 9 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Bayağı yetenekli biri :) Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Biri uyandımı hemen çamura yatıyor CHP Cevap Yaz 25 9 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı İzmir'de 486 aday adayından 114'ü kadın İzmir'de 486 aday adayından 114'ü kadın

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti veya MHP'den teklif geldi mi? İYİ Partili Ağıralioğlu merak konusu olan soruyu cevapladı - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'e teklifi çok konuşulacak! Altyapının anahtarı teslim ediliyor
10:45 Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e çılgın teklif! Altyapının anahtarını verecekler
10:44 Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi
10:39 Dolar/TL, 19,06 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor
10:35 Son seçim anketi! Üst sıralarda durum bildiğiniz gibi ama aşağısı karışık
10:25 Aldatmacaya son! Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların satışı yasaklandı
10:27 Böyle gelenek mi olur? Gerdekten sonra gelinin yanında rezil hareket
10:21 Geleneğiniz batsın! Gerdekten sonra gelini yanlarını alıp bir rezilliğe imza atılar
09:47 Karısının boğazını keserek öldüren koca, cinayetin sebebini itiraf etti: Aldattığını düşündüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 11:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti veya MHP'den teklif geldi mi? İYİ Partili Ağıralioğlu merak konusu olan soruyu cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement