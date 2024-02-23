AK Parti Yalova İl Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde adaylarını tanıttı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gerçek belediyeciliği Yalova'da 5 yıl daha yaşatacak güçlü, inanmış ve kararlı bir teşkilata sahip olduklarını ifade etti.
Türkiye'nin büyük hedeflerini, Yalova'nın geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini aktaran Büyükgümüş, 31 Mart akşamına kadar kararlılıkla, gayretle gerçek belediyeciliği Yalova'da zaferle buluşturacaklarına inandığını söyledi.
Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zira bizim tek amacımız milletimize hizmet etmek. Bizim için seçim süreçleri propaganda yaptığımız, kendi kuru sözlerimizi vatandaşlarımıza aktardığımız bir dönem değil. Milletimizden aldığımız ilhamla siyaset yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak pusulamızın adresi aziz milletimiz. Belde, ilçe ve il merkezinde her gittiğimiz kapıda 5 yıl boyunca hangi adımları atacağımızı, 5 yıl boyunca hangi hizmet ve eserlerle aziz kardeşlerimizi buluşturacağımız çalışma toplantıları olarak değerlendiriyoruz. Seçimlerin ardından bizler Ankara'da, şehrimizin hizmetleri için seferber edeceğiz. Belediye başkanı seçilecek arkadaşlarımız gece gündüz demeden tüm noktalarda, Cumhur İttifakı'nın değerleri ile yeni hizmetlerle buluşturacağız."
Adaylarının kazanmaları için ellerinden gelen tüm çabayı teşkilat mensuplarının yapmasını isteyen AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ise şöyle konuştu:
"Bu dava bizden önce de vardı. Şu anda da var. Bizden sonra da olacak. Bu davada sadece önümüzdeki liderlerin ismi vardır. Bu davanın erlerinin çalışanlarının bu davaya emek harcayanların emeklerini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Şunu da gözümüzün önüne tutmamız gerekiyor. 'Ben varsam varım, yoksam bu dava yok' düsturu bizim yolumuzun düsturu değildir. Bu teşkilatın bu davanın önünde her zaman belediye başkan adayı olarak, belediye meclis üyesi olarak, il genel meclis üyesi olarak illa birileri olacaktır. Bunların da bu görevde kalma süreleri bitecek. Yerine yeni kardeşlerimiz, yeni ağabeylerimiz, yeni arkadaşlarımız gelecektir."
MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da "Cumhur İttifakı menfaatsiz, karşılıksız bir şekilde çok gönülce, muhabbetçe liderlerimiz tarafından gelecek yüzyılın mührü vurularak kurulmuştur. Üreten belediyecilik ve gerçek belediyecilik anlayışıyla yola çıkarak, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıp, 'Yalova bizim, Türkiye hepimiz' sloganıyla yola çıkacağız. İnşallah Belediye Başkanımızı tekrar o kürsüye oturma gururuna nail olacağız." dedi.
Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve belediye meclis üyesi adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı.
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