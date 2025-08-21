AK Parti'ye geçen belediye başkanının sözleri CHP'li vekili çıldırttı - Son Dakika
Politika

AK Parti'ye geçen belediye başkanının sözleri CHP'li vekili çıldırttı

AK Parti\'ye geçen belediye başkanının sözleri CHP\'li vekili çıldırttı
21.08.2025 22:53
CHP'den AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Söke'nin 24 yıllık hasretini sona erdirdiğim için çok mutluyum." sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arıkan'a tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke'de CHP'ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP'ye geçirdin." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı AK Partili vekiller ve yöneticiler ziyaret etti. Arıkan söz konusu ziyarette dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN ARIKAN: 24 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Arıkan, "Rozet takma töreninde olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Arıkan'a CHP'den tepki gecikmedi.

"İNSANDA ARLANMA UTANMA OLUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Arıkan'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. Bülbül, şunları söyledi: "Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen Zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş! 24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz!

"YAZIKLAR OLSUN"

Sen Söke'de CHP'ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP'ye geçirdin. Milli İradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin? Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Orçun Ayana:
    sayın vekilim adamsın sen adammmmmmmmmmmm 10 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
