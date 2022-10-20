Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar

20.10.2022 14:12

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Haberler.com Youtube ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, burada yaptığı açıklamalarda CHP'li belediyelere yüklenerek, ''CHP'li belediyeler algı operasyonu çekmeyi çok daha önemli gördüler. Ajanslara milyonlarca lira veriyorlar. İstanbul 845 milyon lira veriyor. Dehşet bir rakam bu. İş yapmaya, niyetleri de becerileri de yok'' ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partilerin stratejileri ve izleyecekleri yol haritaları da belli olmaya başlıyor. Yerelde, belediyelerin yaptıkları da genel seçimlerde partilerin oy oranlarını şüphesiz etkileyecek faktörler arasında yer alıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haberler.com Youtube kanalına katılarak belediyeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''AK PARTİ VE CHP ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR''

Özhaseki, ''Eski dönemlerde AK Parti belediyeciliği ile CHP'nin ortaya koymuş olduğu belediyecilik arasında dağlar kadar fark var. Bizde hizmet odaklı eser bırakma gece gündüz çalışmak önemliydi. Hükümetle bir istişare içerisindeyardımlaşma içerisinde bütün problemlerin altından kalkmak önemliydi. Biz bunları yaptığımız için başarılı olduk. Adeta şehirlerde devrim niteliğinde işler yaptık'' dedi.

''İSTANBUL AJANSLARA 845 MİLYON LİRA VERİYOR''

Özhaseki CHP'li belediyelerin algı operasyonu çektiğini vurgulayarak ''Ajanslara milyonlarca lira veriyorlar. İstanbul 845 milyon lira veriyor. Dehşet bir rakam bu. İş yapmaya, niyetleri de becerileri de yok. Tatili de çok seviyorlar. Sonra da tatil bana yakışıyordiyerek beyanat veriyorlar. Bir diğer taraftan da bu algı çektikleri operasyon içinbir sürü para verdikleri adamlar bunlar tatildeyken çalışırmış gibi göstermek istiyorlar'' açıklamalarında bulundu.

''AK PARTİ'NİN YAPTIKLARINI KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR''

Özhasei son olarak AK Parti döneminde %80-90 oranında bitmiş eserlerin CHP'li belediyeler tarafından açılarak kendileri yapmış gibi gösteriyor ifaadelerini kullanarak, ''Sıfırdan başlayarak yaptıkları benim bildiğim bir kaç tane heykel var. Birde geçenlerde Adana'da tek katlı kreş atıyorlardı. Onun dışında ben başka bir şey bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki Aksaray haber... AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: 'Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' Aksaray haber... AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: 'Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' Kırıkkale haberi! Keskin 'Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz' Kırıkkale haberi! Keskin 'Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz'

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement