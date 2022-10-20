Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partilerin stratejileri ve izleyecekleri yol haritaları da belli olmaya başlıyor. Yerelde, belediyelerin yaptıkları da genel seçimlerde partilerin oy oranlarını şüphesiz etkileyecek faktörler arasında yer alıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haberler.com Youtube kanalına katılarak belediyeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''AK PARTİ VE CHP ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR''

Özhaseki, ''Eski dönemlerde AK Parti belediyeciliği ile CHP'nin ortaya koymuş olduğu belediyecilik arasında dağlar kadar fark var. Bizde hizmet odaklı eser bırakma gece gündüz çalışmak önemliydi. Hükümetle bir istişare içerisindeyardımlaşma içerisinde bütün problemlerin altından kalkmak önemliydi. Biz bunları yaptığımız için başarılı olduk. Adeta şehirlerde devrim niteliğinde işler yaptık'' dedi.

''İSTANBUL AJANSLARA 845 MİLYON LİRA VERİYOR''

Özhaseki CHP'li belediyelerin algı operasyonu çektiğini vurgulayarak ''Ajanslara milyonlarca lira veriyorlar. İstanbul 845 milyon lira veriyor. Dehşet bir rakam bu. İş yapmaya, niyetleri de becerileri de yok. Tatili de çok seviyorlar. Sonra da tatil bana yakışıyordiyerek beyanat veriyorlar. Bir diğer taraftan da bu algı çektikleri operasyon içinbir sürü para verdikleri adamlar bunlar tatildeyken çalışırmış gibi göstermek istiyorlar'' açıklamalarında bulundu.

''AK PARTİ'NİN YAPTIKLARINI KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR''

Özhasei son olarak AK Parti döneminde %80-90 oranında bitmiş eserlerin CHP'li belediyeler tarafından açılarak kendileri yapmış gibi gösteriyor ifaadelerini kullanarak, ''Sıfırdan başlayarak yaptıkları benim bildiğim bir kaç tane heykel var. Birde geçenlerde Adana'da tek katlı kreş atıyorlardı. Onun dışında ben başka bir şey bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.