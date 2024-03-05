AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Dünya Zonguldak Günü\'nün kutlanmasını istedi

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67. gününü Dünya Zonguldak Günü olarak belirlenmesini istediklerini ve tavsiye ettiklerini açıkladı. Çağlayan, yılın 67. gününde 372 tam saha programı ile halkla bir araya geleceklerini bildirdi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çağlayan, "Bizler teşkilat olarak, geçmişten günümüze, çalışmalarımızda bir farkındalık oluşturmak, sizlere daha fazla ulaşabilmek adına birtakım programlar uygulayarak sizlerle bir araya gelmiştik. Kentimize karşı sorumluluklarımızı anlatmak ve halkımız ile hemhal olmak amacıyla yaptığımız programlara yenilerini ekliyoruz. Yılın 67'nci gününde 372 tam saha programı ile her beldemizde her ilçemizde ve İlimizde; 372 esnaf 67 dezavantajlı birey 372 hane STK, meslek örgütleri ziyaretleri yaparak, halkımızın tüm kesimleri ile bir araya geleceğiz" dedi.
Yılın 67'nci gününün Dünya Zonguldak Günü olarak belirlenmesini istediklerini ve tavsiye ettiklerini kaydeden Çağlayan, "Bundan sonra yılın 67'nci gününün Dünya Zonguldak Günü olarak etkinliklerle kutlanmasını öneriyoruz. Zonguldak genç Cumhuriyetin ilk vilayeti olarak enerji yükünü çekerken, geçen yıllar içinde bu önemi unutulmuştu. Sadece emekli kenti olarak anılan Zonguldak, Türkiye Yüz Yılının başlangıcında Karadeniz Doğalgazı ile tekrar enerji üssü olarak anılmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileri ile Zonguldak sadece Karadeniz'in değil Türkiye'nin gözbebeği haline geldi. Ülkemiz için stratejik önemi olan enerji için Zonguldak'tan daha çok şehit vermiş bir vilayet daha yoktur. Bu nedenle Zonguldak'ımız gönüllerimizde çok müstesna bir yerdedir. Öte yandan taşkömürü ile Birinci Dünya Savaşında bile stratejik hedef olan, işgale uğrayan Zonguldak, bu özelliği ile dünya tarihinde yer edinmiştir. 'Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası' dizeleri ile şairlerin bile methiyeler düzdüğü kentimizin yılın 67. gününde onurlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yılın 67'nci gününün Dünya Zonguldak günü olarak kutlanmasını istiyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki Zonguldak Derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının her yılın 67'nci gününde kutlayacağımız Dünya Zonguldak Gününe katkı vermeye davet ediyoruz. Dünya Zonguldak Günü şimdiden kutlu olsun" şeklinde konuştu.
"Yaptığımız işlerin anlatılmasını engelleyemeyeceksiniz"
Bir siyasi partinin İlçe Seçim Kurulu'na bazı pankartların kaldırılması yönündeki itirazına ilişkin yönelik soruyu cevaplayan Çağlayan, "İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapmışlar. Yapılan hizmetlerin pankartların kaldırılmasını talep etmişler. Yasal çerçevede yapılması gerekeni yaparız. Nereye başvurursunuz vurun biz propaganda sürecini yapacağız. Yaptığımız işlerin anlatılmasını engellemeyeceksiniz. Fakat milletimizin gönlünden bunları silemeyeceksiniz" dedi.
Muhalefet yöneticilerinin eleştirilerine de cevap veren Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"3 Mart'la ilgili aynı tarihte 500 kişilik katılımla program icra ettik. Program yaptık. 3 Mart'ta kendileri düğünde boy boy oynadılar. Bir başkasının başına geldiğinde yaygara koparanlar Kozlu'da sözlü şiddete maruz kalan hanımefendi için sus pus oldular. Fakat şu anda 3 maymunu oynuyorlar. Orada bir insanlık var. Sadece giyiminden kuşamından hakarete uğrayan bir kişinin yanında olmalarını beklerdik" dedi. - ZONGULDAK
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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