AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz

23.05.2023 12:52

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. kez sandık başına gidecek. Seçim gecesine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz; yüzde 54-55 civarında oy beklentilerinin olduğunu belirtip "En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oya ulaşamaması nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle 28 Mayıs'ta tekrar sandıkta karşı karşıya gelecek.

"ÇIKAN SONUCU BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e açıklamalarda bulundu. Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Ali İhsan Yavuz'la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti'deki oy düşüşünü sordum, 'Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemizin çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz.

"EN GEÇ SAAT 18.00'DE KESİN SONUÇLARI ALMIŞ OLURUZ"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan'ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, 'Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini' söyledi. 'Bu seçimde saat kaçta belli olur?' diye sorduğumda 'En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz."

YORUMLAR (4)
  • İbrahim İlhan: A baksen olmasada bir bir olmuştur diyeceğiz acaba Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: kaybederlerse " olmamışsa bile bir şeyler olmuştur" diye, sonuçlara itiraz edecekler, hazır olmak lazım. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • ÖMER FARUK YERLİKAYA: SİNAN OĞANIN REİSE DESTEK VERMESİ KEMALİST RUHU GANDİ KEMALI KUDURTACAK Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme

28 Mayıs Seçimi, Ali İhsan Yavuz, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası
12:50 Son Dakika! Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız
12:45 Son Dakika: 5 ilde şafak operasyonu! Terörist başı Duran Kalkan'ın yakın koruması dahil 24 kişi gözaltında
12:43 Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş
12:39 Cemal Enginyurt'tan Sinan Oğan'a, Meclis'te yaşadığı kavga görüntüleri üzerinden sert sözler: Seni tokatla manyak ettiler
12:35 Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi
12:35 Cemal Enginyurt, Sinan Oğan'a bu fotoğraf üzerinden yüklendi: Seni tokatla manyak ettiler
12:22 Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş
12:12 Boynundan halatla köprüye asılan Vinicius Junior formalı şişme bebek, dünya futbolunda krize neden oldu!
12:09 AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 13:19:05. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Ali İhsan Yavuz, 2. tura ilişkin konuştu: 28 Mayıs'ta en geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement