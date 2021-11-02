AK Partili Aydemir'den İYİ Parti'ye: "CHP ile ittifak HDP ile de ittifaktır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak etmesi halinde HDP ile de ittifak etmiş olacağını, bunun da terör örgütü PKK ile de müttefik olma anlamına geleceğini söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, turizm gelirlerinde üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 182'lik artış gerçekleştiğini belirtti.

Pandemi şartlarının zor olduğunu anımsatan Aydemir, "Öldük, bittik teraneleriyle yokluk siyaseti yapanlar, çıkan hakiki rakamlardan mahcubiyet duysunlar istiyoruz ama kızarmaz bir yüzle siyaset yapıyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin yorumunu eleştiren Aydemir, "Kılıçdaroğlu neden rahatsız olmalı biliyor musunuz? Duran Kalkan'ın ifadelerinden rahatsız olmalı. Kalkan 'Çözüm sürecinde bize Avrupa'dan dikte edilen şey; sakın silah bırakmayın' diyor. Terörist Mustafa Karasu da 'CHP'ye teşekkür ediyoruz' diyor, tezkereden dolayı teşekkür ediyor. Bu yeterince ayıptır CHP için." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti'ye seslenerek, "Siz bu yapı ile ittifak ederseniz bütün iddialarınızdan vazgeçmiş olursunuz. CHP ile ittifak HDP ile de açık bir biçimde ittifak ve PKK ile de müttefik olma anlamına gelir." ifadesini kullandı.