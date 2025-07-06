AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı
06.07.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Bozdağ "'Bugün sandığı getir' diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik erken seçim çağrılarına AK Parti cephesinden dikkat çeken bir yanıt geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ "Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" dedi.

X hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ "Tarihin kaydettiği dünyanın gördüğü en yiğit, en kudretli, iradesi en güçlü ve en cesur liderlerinden biridir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tarih de aziz milletimiz de bunun şahididir. Ayrıca, yarım asrı aşan siyasi ve çeyrek asra yaklaşan iktidar tecrübesiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biridir.

"BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR LİDER TEHDİTTEN KORKAR MI?"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Ak Parti; ülkemize, demokrasimize ve milli iradeye dönük nice saldırıyı püskürtmüş ve nice oyunu bozmuştur. Böylesine güçlü, kudretli ve cesur bir lider tehditten korkar mı? Elbette, hayır. Böylesine güçlü ve cesur bir lideri tehdit etmeye cür'et eden, sadece kendisini gülünç konuma düşürür.

ABD, kimi AB ülkeleri ve soykırımcı İsrail dahil nice ülke, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı iktidardan indirmek için gizli açık nice uğraş verdiler; ama sonuç nafile. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız hâlâ dimdik ayakta ve ülkemizi yönetmeye devam ediyor; ama onu iktidardan indirmek isteyenler ise kaybetmiş olmanın hüznü ile bulmaca çözerek üzüntülerini unutmaya çalışıyorlar.

"SEÇİM SONUÇLARI MÜFTERİLERİ TARTIŞMASIZ TEKZİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan, geldiği her göreve; serbest, genel, rekabetçi, demokratik ve hür seçimlerde sandığa yansımış milli iradeyle seçilmiştir. Bugüne kadar; 3 Cumhurbaşkanı, 7 milletvekili, 5 yerel yönetim ve 3 halk oylaması, olmak üzere toplamda 18 seçimde sandığı milletin önüne koyan ve her seçimde de sandıktan çıkan millet iradesine uyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, "sandığı kaldıracak" demek tartışmasız büyük bir iftiradır. Yapılmış seçim sonuçları, müfterileri tartışmasız tekzip ediyor.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ı, bugüne kadar 3 Cumhurbaşkanı ve 7 milletvekili seçiminde yenemeyenlerin, 4. Cumhurbaşkanı ve 8. milletvekili seçiminde yenebilmeleri de ham hayaldir. Vakti gelince TBMM, seçimi yenileme kararı alıp, sandığı milletin huzuruna getirecektir. Bugün "sandığı getirin" çağrısı yapan Sayın Özel, inşallah o vakit; "Seçim yenilenirse Sayın Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Aday olursa da Cumhurbaşkanı seçimini kaybedebiliriz. O yüzden Sayın Erdoğan'ın adaylığını engellemek için TBMM'nin seçimi yenileme kararına "hayır" demeliyiz." demez. Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz."

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı
AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı

Milletvekili, Bekir Bozdağ, Özgür Özel, Şanlıurfa, Politika, AK Parti, Getir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 16:07:06. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.