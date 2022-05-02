AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak - Son Dakika
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AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak

02.05.2022 21:57

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale'de düzenlenen bayramlaşma programında Çanakkale Köprüsü'ne yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Turan, "2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nın öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile birlikte, partililer ile bayramlaştı.

"2023 PARTİ SEÇİMİ DEĞİL KADER SEÇİMİ"

Tüm ilçeleri gezmeyi ve mesaileri burada harcamayı görev bildiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Şunu yapabiliriz. İktidar partisiyiz, kurumlar çalışıyor. Eksik, fazla işlerimiz oluyor. Biz de gelmeyiz, az geliriz, olmayız buralarda diyebiliriz. Ama biz Tayyip Erdoğan'dan teşkilatçılığı böyle görmedik. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenler ile her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak. 2023, 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak.

AK PARTİ'Lİ TURAN: 2023 BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, 2023 BİR KADER SEÇİMİ

"BİZİ DENİZE DÖKECEĞİNİ DÜŞÜNEN DANGALAKLARIN SEÇİMİ"

2023, yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'ye de sahip çıkacağız ve bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız" dedi.

AK PARTİ'Lİ TURAN: 2023 BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, 2023 BİR KADER SEÇİMİ

"VAPUR DA BİZİM KÖPRÜ DE BİZİM"

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilere de yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Köprüye laf atanlar vizyonu sıfır, aklı eksik olanlar. Çanakkale'de herkesin evinin arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik. Bayramın üçüncü günü İstanbul programım var. Köprüden geçeceğim, dönüşte mutlaka bir gariban sofrasına Gelibolu'da uğrayacağım. Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim. Vapur da bizim köprü de bizim."

AK PARTİ'Lİ TURAN: 2023 BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, 2023 BİR KADER SEÇİMİ
AK PARTİ'Lİ TURAN: 2023 BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, 2023 BİR KADER SEÇİMİ
AK PARTİ'Lİ TURAN: 2023 BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL, 2023 BİR KADER SEÇİMİ
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak
YORUMLAR
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AK Partili Turan ve İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota bindi! Muhalefet: Bunun tek bir sebebi var AK Partili Turan ve İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota bindi! Muhalefet: Bunun tek bir sebebi var

Jülide İskenderoğlu, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü eleştirilerine cevap verdi: 2023 bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak - Son Dakika
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