AK Partili Büyükgümüş: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında bu kaynağı milletle buluşturacağız"

AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na teşkilatların ve partililerin ilgisi yoğun oldu. Toplantının açılışında AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş birer konuşma yaptı.

" Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek yola çok daha kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirterek, "Onun için sürekli Erzurum'da ayakta dimdik olacağız, teyakkuz halinde olacağız. Bu davayı tüm gönüllere, zihinlere inşallah bu enerjiyi de kararlılıkla taşıyacağız. Ortaya koyacağımız çalışmalarımızla 2028 yılında ve ardından 2029'da güçlü çıkacağız. Nasıl 2002'de partimizi iktidara taşıdığımız anda işte 2023'ün kapıları bizlere aralanmışsa, bu kutlu kadro hizmet ve eser siyasetiyle Anadolu'yu kuşatmışsa, şimdi de inşallah şu yaklaşan seçimler çok önemli. Dünyaya mesaj vermek için çok önemli. Büyük ve güçlü Türkiye davasını hakim kılmak için çok önemli. ve inşallah burada alacağımız güçlü kararının neticeyle Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek 2053'ün kapılarını hep birlikte alacağız" dedi.

"Yargı da bunu araştırmasın, bakmasın istiyorlar"

Siyaseti alınıp satılan bir oyuncak haline getirmeye çalışan bir muhalefet olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "Bunlardan birisi, Ankara'da bir belediye başkanı geçen hafta çıkmış kendi partisine sesleniyor. Diyor ki, 'bunları yemlemediğim için', parti içindekileri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki teşkilatını kastediyor. 'Bunları yemlemediğim için ihaleyle, bana karşı bunlar eleştiride bulunuyorlar. Bana karşı çalışıyorlar.' Böyle siyasi hareket olur mu? Böyle bir siyasi hareketten böyle bir belediyecilikten millete fayda çıkar mı? Millete yarar çıkar mı? İstanbul'da da diğerlerinde de bakıyorsunuz; davayı açanlar Cumhuriyet Halk Partili. Gelip burada yolsuzluk var, arsızlık var, uğursuzluk var diye mahkemelere müracat eden, kanıtları getiren Cumhuriyet Halk Partili. Muhatapları Cumhuriyet Halk Partili. Davaya müdahil olanlar Cumhuriyet Halk Partili. Kendi içlerindeki rant mücadelesini, kendi içlerindeki koltuk mücadelesini siyasetin merkezine taşımaya çalışıyorlar. ve istiyorlar ki, yargı da bunu araştırmasın, bakmasın. Böyle iş olur mu? Bakın bir siyasi parti milletin sorunlarını çözmek, millete umut olmak için vardır. Bu salonda başı açık-kapalı böyle bir ayrım var mı? Yok. Milletimizin içinde böyle bir ayrılık gayrılık oldu mu? Hiçbir zaman olmadı. Çarşıda, pazarda kardeşçe yüzlerce yıl bu inançla yaşamadık mı? Yaşadık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sorunları çözmek, vizyonuyla Türkiye'nin kalkınması için fikir ortaya koymak bunun için yok. ya ne için var? Kendi içlerindeki milleti bölecekler, harcayacaklar. Burada istismar ettikleri bir imkanla da siyaset yapmaya çalışacak. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset bizden uzak olsun" şeklinde konuştu.

'Terörsüz Türkiye' ile ciddi atılımların yaşanacağını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Önceden güney hattımızda bir başka ülkeden ülkemize bu teröristler gelirlerdi, tehditlerde bulunurdu. Barış Pınarı harekatıyla dünyaya dedik ki, biz artık terörü kaynağında yok edeceğiz. Herhangi bir yerden bize karşı bir tehdit geliyorsa terör anlamında gideceğiz, onu kaynağında bulacağız. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da inlerine girip bu işi bitireceğiz. Bunu başardık mı? Barış Pınarı'yla başardık. Zeytin Dalı'yla başardık. Sizler sahada Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini en güçlü bir şekilde temsil ettiniz. Farkımızı, davanızı sürekli yüreklendirdiniz. Liderimizle sadece ülkemizin yarınlarını değil, sadece önünü değil, dağın arkasını da görerek bu adımları attı. ve başardığımız bu iki adımla birlikte elhamdülillah terör örgütü sahada var olamaz hale geldi. Bu terörü artık sürdüremezler. Dediler ki biz artık bu işi yapamıyoruz. Bu işten vazgeçiyoruz. Silahlarımızı gömüyoruz. Silahlarımızı yakıyoruz. Artık burada bu işi yapacak durumda değiliz. Bunu da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiler. Şimdi biz de diyoruz ki, inşallah istihbaratımız, inşallah savunma bakanlığımız anbean bu gelişmeleri takip ediyor. Silahlarını gömecekler. Silahtan tamamen arınacaklar. Terörsüz bir hale gelecekler. ya gelecekler ya gelecekler. Gelmedikleri noktada bizim terörle mücadelemiz bu manada devam edecek. Bitmiş değil. Ara vermiş değiliz. Ama bir söz söylediler. Bunun gereğini sahada yapmalarını inşallah devletimizin yetkilileri takip ediyor. ve sadece bu da değil. Aynı zamanda dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinden oluşacak bir özel komisyon da bu gelişmeleri takip edecek. Bunu başardığımızda inşallah inanın terörsüz Türkiye'ye, çok daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Peki bu sadece sözde mi? Bakın türlü hesaplamalar var. Türlü analizler var. Bu terörün kırk yılda bize maliyeti yaklaşık iki trilyon dolar. Yani her yıl baktığınızda 50 milyar dolarlık bir imkanı, kaynağı Türkiye adeta prangalara vurulmuş şekilde buradan alamıyor" diye konuştu.

"O kaynağı o gücü milletimizle buluşturmaya çalışıyoruz"

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında bu kaynağı milletle buluşturacaklarını belirten Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti: "Esnafımızla buluşturacağız, emeklimizle buluşturacağız, öğrenci kardeşimizle buluşturacağız, işçi kardeşimizle buluşturacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek güçlü bir zemin elde edeceğiz. Peki sadece bir siyasi cümle mi? Sadece bir siyasi retorik mi bu? Hayır. Bakın Şırnak da, Gabar da uzun yıllar terörün hakimiyetinde olan bir yerdi. Elhamdülillah kararlılıkla ordumuzla, jandarmamızla burası terörden arındırıldı. ve oraya gittik. Orada çıkan petrolü gömdük. Öyle de kaliteli bir petrol ki hiç rafine etme. Arabaya koy, yola devam et. Böyle bir imkan yıllarca milletimizden uzak kaldı. Ama elhamdülillah bugün başardık. Bugün o kaynağı o gücü milletimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün terörsüz bir Gabar'da terörsüz bir Şırnak'ta Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde onunu elde ediyoruz." - ERZURUM