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AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir - Son Dakika

AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir

04.10.2021 17:52

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Kürt sorunu tartışmalarına AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, dikkat çeken bir yorum yaptı. Akbaşoğlu, "Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır, bunun üstesinden AK Parti gelmektedir. 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te bulunan siyasi partilerle müzakere ederek bu hafta Meclis gündemine getireceklerini söyledi. Akbaşoğlu, deprem araştırma raporunu da yine bu hafta Genel Kurul'da görüşeceklerini aktardı.

Bugüne kadar Meclis çalışmalarında her zaman demokratik katılımcı ve çoğulcu anlayışla hareket ettiklerini belirten Akbaşoğlu, "Bundan sonra da aynı yaklaşımı her zaman sergileyeceğiz. Diyalogla herkesin bu konudaki fikirlerini, düşüncelerini, katkılarını bekleyeceğiz. Çünkü, TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Bütün görüşler milletin huzurunda ortaya konulur, değerlendirilir, bir karara bağlanır. Bu çerçevede demokratik, katılımcı, çoğulcu, diyalog paydasında bugüne kadar getirdiğimiz teklifleri, işin mahiyetini muhalefetle de görüşmek suretiyle partilerin katkısını alarak, bir süreci bu yasama yılında da sürdürmeyi umut ediyoruz" dedi.

"BİR SENARYO YÜRÜRLÜKTE"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile de görüşebileceklerine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bir senaryo yürürlüğe konulmuş vaziyette. Görev dağılım yapılmış. Adına 'Millet İttifakı' denen ittifak bileşenleri kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri harfiyen ifa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda, CHP Liderinin, daha önce sözde 'Kürt sorunu vardır' sözüyle zaten HDP'nin açıklayacağı 'tutum belgesinin' altlığını ve zeminin oluşturduğu görülüyor. Bu bir paslaşma sonucunda belirli hedefe doğru götürülmek istenen neticelerin kendi içindeki görev dağılımına dönük adımları olarak değerlendirilmelidir kanaatindeyim. Hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem de HDP'nin kendi içinde bir görev dağılımına dönük beyan ve atraksiyonlarını görüyoruz. Sonuçta biz demokratik devrimlerle gerçekten Türkiye'de her sorunu aştık. Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır, bunun üstesinden AK Parti gelmektedir. 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir" diye konuştu.

"MİLLETE DEĞİL KENDİLERİNE İSTİYORLAR"

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Birisi 'ben cumhurbaşkanı olacağım' diyor, birisi 'ben başbakan olacağım' diyor. Birisi de, 'Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık istiyorum ha' tehdidi savuruyor. Bunlar parlamenter sistemi yeniden canlandırmak istiyorlar. Yani eskiyi allayıp pullayıp 'yeni' diye milletin önüne koymak istiyorlar. Millete değil, kendilerine istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Kürt, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir - Son Dakika
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