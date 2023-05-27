AK Partili Ensarioğlu: 22 yıldır Hizbullah'ın silahlı eylemi yok, açıklaması yok, kendisi yok

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, tv100 Özel yayınına konuk olarak Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"22 YILDIR HİZBULLAH'IN SİLAHLI EYLEMİ YOK"

HÜDA PAR'ın AK Parti listesinden Meclis'e girmesiyle başlayan "Hizbullah" eleştirilerine tepki gösteren Ensarioğlu, "Hizbullah sürecini birebir bu bölgeye yaşayan bir insanım. 22 yıldır Hizbullah'ın silahlı eylemi yok, açıklaması yok, kendisi yok. 11 yıl önce HÜDA PAR kurulmuş. HÜDA PAR defalarca Hizbullah ile bir ilişkilerinin olmadığını açıklamış. Bunun üzerinden bizi vurmaya çalışanlar kendilerine baksın. Silah bırakmamış, eylem yapmaya devam eden bir silahlı örgüt var. PKK'nın vesayeti altında siyaset yapan bir çizgi var. Bunlar ortadayken 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' demeyeceksin var olmayan bir örgütün üzerinden HÜDA PAR'ı vurmaya çalışacaksın. Biz demokratik siyaset zemininde Türkiye sorunlarını çözmeye çalışan herkese değer biçeriz." dedi.

"ÖRGÜT SOKAKLARI KARIŞTIRAMIYOR"

Ensarioğlu şöyle devam etti: "Hiçbir Kürt bölgede şiddete ve silaha inanmıyor. O yüzden örgüt sokakları karıştıramıyor. Silvan Barajı örgütün geciktirmesine rağmen su tutmaya başladı. Sadece Silvan Barajı 2 milyon 450 bin dönüm arazi sulayacak. GAP bölgesinde 10 milyon dönüm arazi sulayacak. 2 milyon insana istihdam sağlayacak. Sadece Diyarbakır'da 500 bin insana istihdam sağlayacak. Dışarıdan işçi bulmak zorunda kalacağız."