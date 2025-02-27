AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardında yaptığı açıklamada, ''Bazı ülkeler, bu işin bitmesini istemeyenler Türkiye'nin bugünkü pozisyonundan rahatsız olan bazı güçler provoke etmek isteyebilirler ki bence deneyeceklerdir'' dedi.

27.02.2025 21:19  Güncelleme: 22:06
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DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

AK PARTİLİ VEKİL TEHLEKEYİ İŞARET ETTİ

Söz konusu gelişmeye ilişkin çok sayıda yorum yapılırken; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

TV100 canlı yayınında konuşan Ensarioğlu, yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret ederek, "Bazı ülkeler, bu işin bitmesini istemeyenler Türkiye'nin bugünkü pozisyonundan rahatsız olan bazı güçler provoke etmek isteyebilirler ki bence deneyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Ensarioğlu\'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti

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Son Dakika Politika AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa karaca:
    inşallah bu şer odakları akıllarını başlarına toplar. Türkiye artık çok güçlüdür.her şeyin üstesinden gelir. 22 23 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    güzel kilif 23 12 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw sen Diyarbakır'da vasıf olarak son vekil olacak insansın Tavşantepe olayında bile olayın failleri aile dostlarımız konusamayiz demiş adamsın sen ne anlarsın başka ülkeden bilmem neyden bir seçim derdiniz var bu apo picini öne sürüp HDP oylarını alma derdindesiniz af ile de ceza evi yakınlarının hem oyunu alacaksınız hem orgutcukeri salacaksiniz ... kimse demesin bana analar ağlamasın die dagdaki pic benim vatandaşım olamaz devlet deyince inmeyen apo deyince dağdan inen p.leri bu ülkeye bela ettiniz bir kez şimdi yeniden başladınız PKK mi kaldı hepsi PYD oldu zaten 9 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti - Son Dakika
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