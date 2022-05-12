AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası - Son Dakika

AK Parti'ninkurucu isimleri arasında bulunan ve uzun dönem bakanlık görevi yapan, partinin önemli isimlerinden Hüseyin Çelik, Yargıtay'ın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını eleştirdi.

"KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASİ ÇİZGİSİNİN HEP KARŞISINDA OLDUM ANCAK SON KARAR ÇOK YANLIŞ OLMUŞTUR"

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından, "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadelerini paylaştı.