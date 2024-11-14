AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi - Son Dakika
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Politika

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için \'Kabul edilemez\' dedi

AK Parti hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan ve parti kurucularından olan Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyeler için verilen 'Kayyum' kararını değerlendirdi. Çelik, "Halkın yarısının oyunu almış birinin görevden alınması kabul edilemez" dedi.

14.11.2024 01:57
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İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları için verdiği 'Kayyum' kararı siyaset gündemindeki yerini koruyor. AK Parti kurucularından olan, uzun dönem parti sözcüsü olarak da görev yapan eski bakan Hüseyin Çelik, bakanlığın kayyum kararını eleştirdi, iktidarı sert ifadelerle eleştirdi.

"AK PARTİ'YE KAZANDIRMAZ"

Hüseyin Çelik, katıldığı televizyon programında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kayyum kararını değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde görevden alındıktan sonra belediye meclisinden yeniden başkan seçildiğini hatırlattı. Çelik, "Kanunlar bunu öngörüyordu. 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile bunu eğip bükmüşüz. Bu KHK'lar olağanüstü koşullarda ortaya çıkmıştır. Derhal ortadan kaldırılmalılardır. Ya KHK'ları Meclis'e götürüp kanun haline getireceksiniz ya da ortadan kaldıracaksınız. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atanmasını doğru bulmuyorum. Bu AK Parti'ye kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

"ADALET YOKSA GÜCÜN İKTİDARI VARDIR"

Çelik, "Mardin'de Ahmet Türk yerine Mehmet Türk'ü aday göstersin yine DEM Parti kazanacak. Bu tavırlar ters teper. Askeri darbe dönemlerine bakalım. Vatandaş hep güç sahiplerinin tamamen karşısına oy vermişlerdir" dedi. Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

"Eğer bu insanların seçilme ehliyeti yoksa neden izin verdiniz? Kayyum demokrasilerde istisnai bir tedbirdir. Ancak istemediğiniz insanlar, tasvip etmediğiniz partiler kazandı diye onların görevden alınması ve kayyum atanması seçmen iradesine saygısızlıktır. Ben DEM Partili değilim ve yakınlığım olmadı. Eğer bir memlekette adalet bozulmuşsa tuz kokmuş demektir. Tuz koktuktan sonra yapacak bir şey yoktur. Eğer adalet yoksa gücün iktidarı vardır."

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Son Dakika Politika AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi - Son Dakika

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