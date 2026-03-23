AK Partili Ayhan Gider: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını Bırakması Söz Konusu Olamaz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini bırakma lüksüne sahip olmadığını söyledi. Gider, Erdoğan'ın iç ve dış politika performansıyla her seçimde milletin güvenini kazandığını ve son 24 yılda Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Recep Tayyip Erdoğan bu memleketin cumhurbaşkanıdır. Herkes işine baksın. Önümüzdeki dönemde aday olur mu olmaz mı? Böyle bir tartışma bile olmaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığını bırakma lüksü yoktur." dedi.

Gider, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda atağa geçtiğini dile getirerek eskiden başı eğik dolaşan milletin artık başının dik olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Gider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem iç politikadaki hem de dış politikadaki uygulamalarıyla her seçim sonucunda milletin güvenini kazanarak Türkiye'yi yönettiğini, her devletin de "Erdoğan gibi" bir lidere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Gider, ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşa da değinerek İsrail'in ABD'yi de kışkırtarak İran'la saldırmakla Ortadoğu'yu ateşe vermek istediğine dikkat çekerek, Türkiye'nin herhangi bir saldırı anında her daim hazır olduğunu, bunun için de her türlü önlemin alındığını altını çizdi.

AK Partili Ayhan Gider: 'Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını Bırakma Lüksü Yoktur'

"BALIKLAR DEĞİL ÖZGÜR ÖZEL ÜRKÜYOR"

Muhalefetin savunma sanayisindeki atılımları görmezden geldiğini aktaran AK Partili Gider, "Savunma sanayisindeki gelişmeler, CHP'yi çok rahatsız etti. 'Sinop'ta füzeler için deneme yapmayın, balıklar ürküyor.' Balıklar ürküyor mu bilmiyorum ama çok emin olduğum bir şey var ki Özgür Özel yapılan her denemede ürküyor ve ürkmeye de devam edecek. Biz silah ürettikçe dediler ki 'Bunlar Suriye'de kullanılıyor, insan haklarına aykırı.' Utanmadan dediler ki 'Karabağ Ermenistan'dadır, bu konu bizi ilgilendirmiyor. Libya'da ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var?' Ve en son 'S 400'leri niye aldınız?' dediler. Sanki anlatsan anlayacak. Geçen diyorlar ki 'S-400 aldınız ya, nereye kurdunuz?' Yahu sana ne. Bunu TSK'daki subaylar da bilmiyordur. Ben de hiç merak etmedim mesela. Çünkü S-400 nereye kurulması gerekiyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri oraya kurmuştur. Sen S-400'ü boş ver. Bilmen gereken şu; bugün savunma sanayisinde yüzde 83 yerlilik oranına ulaştık. 3 bin 500'den fazla firma üretiyor, 100 binden fazla nitelikli insan da bu alanda çalışıyor. Dünyaya satılan her 100 insansız hava aracının 65'ini Türkiye satıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GİDER: HERKES İŞİNE BAKSIN

CHP'nin hiçbir zaman AK Parti'nin alternatifi olamayacağını iddia eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin başındadır. Herkes işine baksın. Recep Tayyip Erdoğan bu memleketin cumhurbaşkanıdır. Herkes işine baksın. Önümüzdeki dönemde aday olur mu olmaz mı? Böyle bir tartışma bile olmaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığını bırakma lüksü yoktur. Dünyanın bu kadar karışık olduğu bir dönemde, devlet başkanlarının evlerinden alındığı bir dönemde, böyle bir lidere 'git dinlen' denmez. Bu bir makam değil, görevdir." diye konuştu.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:42:53. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Ayhan Gider: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını Bırakması Söz Konusu Olamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.