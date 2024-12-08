AK Partili Haluk İpek: "Özgür Özel 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" - Son Dakika
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Politika

AK Partili Haluk İpek: "Özgür Özel 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor"

AK Partili Haluk İpek: "Özgür Özel 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile...

08.12.2024 22:08
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AK Partili Haluk İpek: "Özgür Özel 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor"

AMASYA - AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinden bir gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerini hatırlatarak, "Adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" eleştirisinde bulundu.

AK Parti Amasya Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'de muhalefet problemi var" sözünü hatırlatan Haluk İpek, "Gerçekten muhalefet problemi var. Düşünün, 2 veya 3 gün önce Özgür Özel ne dedi. 'Suriye rejiminin başındaki Esad ile görüşün' dedi. Bakın bugün yok. Yani adam 3 günlük devlet adamlığı, öngörüde bile bulunamıyor" diye konuştu. İpek, Suriye'nin imarı ile sonrasındaki süreçte Türkiye'nin ürettiği her malı satabileceği önemli bir pazar olacağının altını çizdi.

Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da, Türk savunma sanayiinin yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlara kavuştuğuna değinerek, " Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da her gün bir terör olayı ve şehit haberi geliyordu. Şimdi terörle anılan Gabar'da bugün biz kendi petrolümüzü çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığa Emre Altınörgü seçildi.

Kaynak: İHA

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