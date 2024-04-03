Van Büyükşehir Belediyesi için DEM Parti'den aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Abdulahat Arvas'a verildi.
Mazbatayla ilgili karar Van'da gerilimin tırmanmasına neden olurken, gelişme AK Partili kurucularından biri olan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de tepkisini çekti.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hala da karşıyım. Van'da olup bitenler vahimdir. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti'ye zarar veriyor.
Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van'da DEM'in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van'ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı?
Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."
Son Dakika › Politika › AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir - Son Dakika
Ayvalık ilçesinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, seçim sonrası yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
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