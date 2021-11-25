AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti - Son Dakika

Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, konuk olduğu A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin son rakamları paylaştı.

"AK PARTİ, TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİDİR"

Muhalefetin anketlerde önde olduğunu iddia etmesi üzerine de bir değerlendirme yapan ve yaptırmış oldukları son anketlere ilişkin rakamları paylaşan Özdemir, "AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor. CHP'nin oy oranı da daha önce aldıkları oy oranından daha yüksek değil. En marjinal, en iyi iyimser anketleri bile böyle söylüyor. Genel merkezimizin yaptırdığı anket sonuçları var. Bağımsız kuruluşlarla da anket yaptırıyoruz. Buradan aldığımız verilerde vatandaşın AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güveni ve desteği sürüyor. Beklentileri de anketlerde inceliyoruz. Gündemimizde muhalefetin ve göbek bağı Amerika'da olanların değil vatandaşımızın söylemleri var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir.

"İKTİDARINI ALAŞAĞI ETMEK İÇİN SAVAŞ YÜRÜTÜYORLAR"

Ekonomiyle ilgili muhalefetin eleştirilere yanıt veren Özdemir, "Mesele sadece ekonomi değil. Biden, Türkiye'de var olan unsurları harekete geçireceklerini söyledi. İktidarı alaşağı etmek için bir savaş yürütüyorlar. Türkiye sürekli bir küresel saldırı ile mücadele ediyor, bugün bunun adı ekonomik savaş. Bakın o unsurlardan biri, koronun da sözcülerinden Demirtaş, '7 bölgede halkı ayaklandırın' dedi. Kılıçdaroğlu hemen, 'Mersin'den başlıyoruz' dedi. Talimatı yere getirdi. Küresel operasyonun Türkiye'deki ayakları hemen devreye girdi. Türkiye ne zaman zora sokulmaya çalışsa bunlar hemen bir araya geliyor. Dün 10 milyar dolar bir yatırım ile Türkiye'ye gelindi. Ekim ayında cari ilk kez fazla verdi. Bunun vatandaşa yansımasını engellemek için koro hemen devreye girdi" dedi.

"MİLLET ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR"

Muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını da söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet erken seçim istemiyor. İstemediğini 2018'de seçimi bir siteme bağlayarak gösterdi. Seçimler bu ülkeyi hep daha kötüye götürmüştür. Bu ülkede en fazla iktidarda 4.5 yıl kalınmış. Koalisyonlar olmuş, ekonomi hep daha kötüye gitmiş. Seçim değil, istikrar isteniyor. CHP'liler de, İYİ Partililer sahaya indiğinde, esnafın görüşünü pahalılıktan şikayet ediyorlar, iktidarı istemiyorlar diye söylüyorlar. Biz de sahaya iniyoruz, bize ise şöyle söylüyorlar: Dünyadaki kriz ortamının, korona ile mücadelenin farkındayız. Zaman zaman pahalılıktan şikayetçiyiz ama hükümetin adımlara da inanıyoruz. Bunları hiç zikretmiyor onlar."