Üye Girişi
AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti - Son Dakika

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti

25.11.2021 16:53

A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, "AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor" sözlerine yer verdi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, konuk olduğu A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin son rakamları paylaştı.

"AK PARTİ, TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİDİR"

Muhalefetin anketlerde önde olduğunu iddia etmesi üzerine de bir değerlendirme yapan ve yaptırmış oldukları son anketlere ilişkin rakamları paylaşan Özdemir, "AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor. CHP'nin oy oranı da daha önce aldıkları oy oranından daha yüksek değil. En marjinal, en iyi iyimser anketleri bile böyle söylüyor. Genel merkezimizin yaptırdığı anket sonuçları var. Bağımsız kuruluşlarla da anket yaptırıyoruz. Buradan aldığımız verilerde vatandaşın AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güveni ve desteği sürüyor. Beklentileri de anketlerde inceliyoruz. Gündemimizde muhalefetin ve göbek bağı Amerika'da olanların değil vatandaşımızın söylemleri var" ifadelerini kullandı.

AK Partili isim canlı yayında rakam verdi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir.

"İKTİDARINI ALAŞAĞI ETMEK İÇİN SAVAŞ YÜRÜTÜYORLAR"

Ekonomiyle ilgili muhalefetin eleştirilere yanıt veren Özdemir, "Mesele sadece ekonomi değil. Biden, Türkiye'de var olan unsurları harekete geçireceklerini söyledi. İktidarı alaşağı etmek için bir savaş yürütüyorlar. Türkiye sürekli bir küresel saldırı ile mücadele ediyor, bugün bunun adı ekonomik savaş. Bakın o unsurlardan biri, koronun da sözcülerinden Demirtaş, '7 bölgede halkı ayaklandırın' dedi. Kılıçdaroğlu hemen, 'Mersin'den başlıyoruz' dedi. Talimatı yere getirdi. Küresel operasyonun Türkiye'deki ayakları hemen devreye girdi. Türkiye ne zaman zora sokulmaya çalışsa bunlar hemen bir araya geliyor. Dün 10 milyar dolar bir yatırım ile Türkiye'ye gelindi. Ekim ayında cari ilk kez fazla verdi. Bunun vatandaşa yansımasını engellemek için koro hemen devreye girdi" dedi.

"MİLLET ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR"

Muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını da söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet erken seçim istemiyor. İstemediğini 2018'de seçimi bir siteme bağlayarak gösterdi. Seçimler bu ülkeyi hep daha kötüye götürmüştür. Bu ülkede en fazla iktidarda 4.5 yıl kalınmış. Koalisyonlar olmuş, ekonomi hep daha kötüye gitmiş. Seçim değil, istikrar isteniyor. CHP'liler de, İYİ Partililer sahaya indiğinde, esnafın görüşünü pahalılıktan şikayet ediyorlar, iktidarı istemiyorlar diye söylüyorlar. Biz de sahaya iniyoruz, bize ise şöyle söylüyorlar: Dünyadaki kriz ortamının, korona ile mücadelenin farkındayız. Zaman zaman pahalılıktan şikayetçiyiz ama hükümetin adımlara da inanıyoruz. Bunları hiç zikretmiyor onlar."

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti

Kahramanmaraş, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti - Son Dakika


Son Dakika

17:01 "Kıyamet ambarı" olarak biliniyor! Cesetlerin hiç bozulmadan durduğu bölgede hareketlilik başladı Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı 16:48 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora, şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz         
17:02
Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu? Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?         
16:59
Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı         
16:44
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement