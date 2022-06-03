AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti MKYK Üyesi Korkmaz Karaca'nın Twitter hesabından paylaştığı gönderi tepki aldı.
Paylaşımına cuma gününü tebrik ederek başlayan Karaca, AK Parti'nin Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 gün boyunca yapılacağı 30. İstişare toplantısı hakkında duyuru yaptı. Karaca, paylaşımına "İstikamet Kızılcahamam. AK Parti Genel Merkez 30. İstişare Kampı. 3 gün boyunca, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve parti yönetimimiz ile bir arada olacağız. Allah hayırlı kararlar almayı nasip etsin." notunu düştü.
Karaca'nın paylaşımında lüks bir araç içinde poz vermesini eleştiren vatandaşlar, AK Parti MKYK üyesine tepki gösterdi. Karaca'ya gelen tepkilerden birkaçı şöyle oldu:
AK Partili Karaca, gelen tepkiler üzerine, eleştirilere sebep olan gönderisini sildi. Korkmaz, paylaşımını sildikten sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Son Dakika › Politika › AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı - Son Dakika