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AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak

29.11.2021 16:23
AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak

Numan Kurtulmuş, "Yılbaşı itibarıyla bu fiyat pahalılığını önleyecek, enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeyecek birtakım adımlar atılacak. Asgari ücret, emekliler, 3600 başta olmak üzere bu konularda adımlarımızı atarak vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde, AK Parti Bilgi ve iletişim Teknolojileri Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

HELALLEŞME TARTIŞMASI

" Türkiye'de modernleşme kafasındaki CHP zihniyetinin, hep milletin köklerinden uzaklaşmayı esas aldığını" söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Helalleşme adı altında birtakım toplumun geniş muhafazakar kesimlerine göz kırpan sözlerine hiç aldanmayın. İnşallah öyledir, biz samimiyet testi yapmıyoruz. Ama diyoruz ki, eğer helalleşme istiyorsanız, CHP'nin 1946'dan bu yana toplumun farklı kesimleriyle karşı karşıya geldiği konulardan özür dileyin. Bu zor mu? 1960 darbesi öncesinde sokakları karıştırarak, sokaklara çıkarak ve 1960 darbesi sonrasında Başbakan idam edildikten sonra siyasi memnuniyetlerini her platformda dile getirenler CHP'liler değil miydi? 28 Şubat sürecinde Ankara'daki üniversitede bir tane başörtülü kız çocuğuna müsamaha gösteremeyen, binlerce başörtülüyü kapının önüne koyan, üniversitelerde ikna odaları kurarak o ikna odalarında faşist Almanya'nın tatbikatına benzer uygulamalarını ortaya koyan CHP'nin insanları değil miydi?

YILBAŞI MÜJDESİ

AK Parti'nin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu öne süren Kurtulmuş, "Geçmişte yapılan güzel şeyler bize rehberlik yapar. Geçmişteki yanlışlarımız bize hatalarımızı düzeltmek için fırsat verir. Ama asla geçmişte takılıp kalarak siyaset yapılamaz. Onun için geçmişten bu gücü alıyor, atiye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik zor bir süreçten geçildiğini itiraf eden Kurtulmuş buna dair de şu vurguyu yaptı:

"Yılbaşı itibarıyla bu fiyat pahalılığını önleyecek, enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeyecek birtakım adımlar atılacak. Asgari ücret, emekliler, 3600 başta olmak üzere bu konularda adımlarımızı atarak vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz."

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak - Son Dakika
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