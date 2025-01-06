AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt - Son Dakika
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Politika

AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın İmralı görüşmeleri için sarf ettiği "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" sözleri tartışma yarattı. Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, Hatimoğulları için "Esed artığı" ifadesini kullanarak, DEM Parti'nin İmralı sürecine katkı sağlamak yerine sabote ettiğini iddia etti.

06.01.2025 10:47  Güncelleme: 11:03
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır. Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ

DEM Partili Hatimoğulları'nın İmralı tehdidi kamuoyunda infiale neden olurken eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'den bu sözlere çok sert bir tepki geldi.

"DEM'İN TEMSİLİ SORUNLU"

Metiner "Tam bir sabotatör bu… DEM böyle düşünüyorsa İmralı görüşmelerinin taşıyıcı aparatı olmasına gerek yok. DEM'in temsili sorunlu. İmralı süreci bu anlayışla yürütülecekse boşuna vakit kaybı. Çünkü bu dil çözümün dili değil, çözümü sabote eden bir dil…

"ÖCALAN PKK'DAN ÖNCE DEM'İ FESHETMELİ"

Esed artıkları DEM Partisi adına konuşma makamında oldukları sürece, başka bir deyişle her düzeyde Esed artıkları DEM'den tasfiye edilmedikleri sürece İmralı sürecinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben mevcut haliyle ve temsil pozisyonuyla İmralı sürecini enfekte edecek tek partinin DEM olduğu kanaatindeyim.

Öcalan PKK'dan önce DEM'i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır. Aksi takdirde Esed artıklarının kontrolündeki DEM evvela Öcalan'ı İmralı'ya gömer" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
AK Partili Mehmet Metiner\'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt

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Son Dakika Politika AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Lutfi Kürkçü:
    hainlerle pazarlığa girilmez kafasına sıkılır sevaba girilir 97 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    TIPPIŞŞŞ TIPPIŞŞŞŞ DEMLİ OLDUNUZ HİÇ İTİRAZ ETME METİNER 33 21 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    zamanın birinde bir Figen yüksekdağ vardı oda böyle üst pencereden havlıyordu şimdi fare gibi beklemede bununda sonu belli aslında 49 5 Yanıtla
  • osman k:
    ve bu cüruhla masaya oturmaya görüşmeye dirsek temasına devam aferin size 40 8 Yanıtla
  • soner yavuz:
    BUDA CUMHURBAŞKANININ YALAKASI İNSANDA BİRAZ HAYSİYET ONUR OLUR BUNLAR NASIL BİR GAZETECİLER BEN ANLAMIYORUM 14 5 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Diyoruz Teröristle Pazarlık yapılmaz kafasına SIKILIR Vesselam ?? 18 1 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Metiner bir MHP'li olarak şunu söylüyorum. Neden Buna tepki gösteriyorsun esas tepki göstermeniz gereken kişi bunlara Bu cesareti veren küçük ortağınız bahçeli. Ayrıca gerçekten "Kürt sorunu'nun"bu şekilde çözüleceğine ve çözülmeye uğraşıldığına inanan aklı başında insan var mı ki. 11 4 Yanıtla
  • soner yavuz:
    gerçekten mehmet metine sen çok yalaka birisisin ne yazıkki sen kendini gazeteci yerine koyma olurmu bir günden bir güne dik duruşun olmadı ne zaman haber olsan yalakalığınla haber oluyorsun tek kelimeyle CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DEM E DESTEK OLUYORSUNUZ hiç çarpıtma resmen ittifaka bir partiyi daha aldınız siz menfainiz çıkarınız için bu ülkeye yapmadığınız ihanet ve kötülük kalmadı 10 1 Yanıtla
  • k K:
    Sanırım Türkiye'nin her yeri Gaze Olur barış süreci Eğer olumsuz olursa demekle şunu demek istemiştir. Amerika İsrail Türkiye'yi Gazze gibi yapacak demek istemistir. 9 1 Yanıtla
  • Yusuf Kerem Akpınar:
    Ve dedi dem partinin kapıları kapatıldı. Yani inşAllah 8 1 Yanıtla
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