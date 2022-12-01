AK Partili Mehmet Özhaseki'den bomba açıklama: 10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor - Son Dakika
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AK Partili Mehmet Özhaseki'den bomba açıklama: 10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

01.12.2022 17:47

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesinden sonra sürpriz bir açıklama daha geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti'de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz ay İYİ Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Fakıbaba milletvekilliğinden de istifa etmişti. Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti'den sürpriz bir hamle geldi. Son yerel seçimlerde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Özcan'a rozetini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"10'UN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında, belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişinin süreceğini iddia etti. Özhaseki, "10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLİ ENFLASYON KARŞISINDA EZİLMEYECEK"

Asgari ücretle ilgili de konuşan Özhaseki, "Bizim birinci tercihimiz elbette ki dar gelirli insanın alım gücünün artması. Bundan dolayı bizim birinci tercihimiz, asgari ücretin en yüksek düzeyde tutulup, daha rahat geçinilmesi şeklinde olur. Ama benim şahsi kanaatim dar gelirlilerin, asgari ücretlinin 'Evet iyi oldu. Ellerine sağlık bu hükümetin' diyeceği bir rakam olacak. Asgari ücret açıklandığı zaman herkesi tatmin edecek. İşvereni de düşünmek zorundayız, dar gelirli enflasyon karşısında ezilmeyecek. Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.

"ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ VAR"

Altılı masanın anayasa taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhaseki sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sunmuş oldukları Anayasa taslağına baktım. Eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var. Eski Türkiye'de ne vardı? Bolca kaos ortamı, koalisyonlar ortamı ve vesayetler rejimi vardı. Bunun altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum; o vesayet odaklarını yeniden güçlendirmeye çalıştığınızda başınıza başka belalar açıyorsunuz. Eskiden bir başsavcı efendinin oturup, gazete kupürleri ile yüzde 50 oy almış partiye kapatma davası açtığını gördük. Hukukçuyum diye geçinenlerin 367 garabetlerini yaşattıklarını gördük. Besleme basın vasıtasıyla reklamlarını yaparak hükümet devirdiklerini gördük. Faili meçhuller işleyerek ihtilal ortamlarına doğru götürülen yapıları gördük.

"BOL VAAT VAR, YENİLİK YOK"

Aslında eski Türkiye özlemini, oraya dönüş işaretlerini çok rahat söylediklerini anlayabiliyorum. Bol vaat var, yenilik yok, süslü kelamlar var. Bir de masanın altından kafasını uzatan bir parti var, ' İstanbul, Ankara belediye başkanlıklarını sayemizde kazandınız, bizi yok sayamazsınız' diyen bir yapı var. Bu anayasa taslaklarında onları hoşnut etme çabası var.

"HDP ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BİRÇOK BELEDİYEYİ ALAMAYACAK"

PKK'nın baskısıyla HDP birçok belediyeyi almıştı. PKK'dan korkularına vatandaşlarımız oylarını HDP'ye vermek zorunda kalmıştı. Güvenlik sağlandı. İnsanlar artık özgürce düşüncelerini dile getirebiliyor, oylarını özgürce kullanabiliyor. HDP önümüzdeki yerel seçimlerde birçok belediyeyi alamayacak. Vatandaşlarımızın üzerinden PKK baskısı ve silah korkusu kalkınca rahatça hareket edebiliyorlar. Güvenlik meselesi birinci sorundu, bu sorunda ortadan kalktı. Artık vatandaşlarımız oylarını özgürce kullanabiliyorlar. Bu nedenle HDP'ye yönelişler azaldı."

Kaynak: İHA
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Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Mehmet Özhaseki'den bomba açıklama: 10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Mehmet Özhaseki'den bomba açıklama: 10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor - Son Dakika
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